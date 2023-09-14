منى زكي ومحمد هنيدي يستأنفان "الجواهرجي" استعداداً لعرضه في السينما

الوكيل الإخباري- بعد فترة توقف تجاوزت العام، استأنف النجمان المصريان منى زكي ومحمد هنيدي تصوير فيلم "الجواهرجي"، الذي يعيد التعاون بين الثنائي بعد 25 عاماً منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي عرض عام 1998، وحقق نجاحاً كبيراً، آنذاك.



وشاركت منى زكي صوراً من كواليس الفيلم، وظهرت فيه مرتدية نفس ملابس محمد هنيدي، وبرفقتهما تارا عماد وأحمد السعدني، وعلقت: "الحلوين".



وفيلم "الجواهرجي" من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري ويشارك في بطولته بجانب النجوم السابقين، كل من عارفة عبد الرسول، وأحمد صلاح حسني، وباسم سمرة، وآسر ياسين، ,وأحمد حلاوة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

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