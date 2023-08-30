كريم عبد العزيز يكشف عن تعاونه مع منى زكي بعد غياب 14 عاماً

الوكيل الإخباري- كشف الفنان كريم عبد العزيز عن نيته العودة إلى العمل مع الفنانة منى زكي بعد مرور 14 عامًا على آخر عمل قدّماه معًا، وهو فيلم "ولاد العم".

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وقال كريم: "بحضر لفيلم 'لعب عيال' مع منى زكي والمخرج طارق العريان لأول مرة... واتخذنا قرارًا بأنه بعد مرورنا ١٤ سنة دون أن نعمل معًا، سنجتمع مجددًا... والعام القادم سيكون وقتًا مناسبًا لتحقيق ذلك".



وكشف كريم عن رغبته في تقديم شخصية صعيدية في أحد أعماله المقبلة، وهي شخصية لم يسبق له تقديمها من قبل رغم تقديره الكبير للثقافة والجمال الجنوبي، وسيقوم بتنفيذ هذه الخطوة قريبًا لأول مرة بناءً على نص من تأليف عبد الرحيم كمال.



