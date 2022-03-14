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الإثنين، 14-03-2022 02:53 م

شكران مرتجى تنشر صورة باكية من كواليس مع وقف التنفيذ

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الوكيل الإخباري - شوقت الفنان السورية شكران مرتجى متابعيها لشخصيتها في مسلسل “مع وقف التنفيذ” من خلال نشرها لصورة من المسلسل على حسابها الرسمي في إنستغرام.

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وبدت شكران في الصورة حزينة وباكية، وعلّقت على الصورة بعبارة: سكر اللي حياتها ما بتشبه اسمها، لكن قلبها يشبه اسمها.


وتفاعل عدد كبير من الفنانين من عشاقها مع الصورة، وعبّروا عن شوقهم لرؤية المسلسل الجديد لها.


ومسلسل “مع وقف التنفيذ” من تأليف يامن الحجلي وعلي وجيه، وإخراج سيف الدين سبيعي، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية أمثال غسان مسعود، سلاف فواخرجي، عباس النوري، حلا رجب، شكران مرتجى وغيرهم من الفنانين.


يذكر أنّ شكران مرتجى ستظهر في الموسم الرمضاني المقبل بعدّة أعمال أبرزها المسلسل الكوميدي الفرسان، والجزء الثاني من مسلسل الكندوش.

 

 

 

 

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