نجمة عالمية تُعلن إصابتها بمرض السرطان

الوكيل الإخباري-فاجأت الممثلة العالمية جين فوندا الجمهور بإعلانها خبر حزين وهو إصابتها بمرض السرطان الغدد الليمفاوية، اذ كتبت على حسابها الخاص: "لدي شيء شخصي أريد مشاركته لقد تم تشخيصي بمرض ليمفوما اللاهودجكين وبدأت العلاج الكيماوي، هذا سرطان قابل للعلاج للغاية.. 80% من الناس على قيد الحياة، لذلك أشعر بأنني محظوظة جدًا".

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وتابعت: "أنا محظوظة أيضًا لأن لدي تأمين صحي وإمكانية الوصول إلى أفضل الأطباء والعلاجات.. أدرك، وهو أمر مؤلم، انني محظوظة في هذا، تقريبًا كل أسرة في أميركا كان عليها أن تتعامل مع السرطان في وقت أو آخر، والكثير منهم لا يحصلون على الرعاية الصحية الجيدة التي أتلقاها، وهذا ليس صحيحا".





