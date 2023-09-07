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الخميس، 07-09-2023 02:22 م

نجوم الغناء الشعبي "موقوفون عن العمل" في مصر

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الوكيل الإخباري- منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عاود الفنان مصطفى كامل الجلوس على مقعد نقيب المهن الموسيقية في مصر.

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ومع عودته للصورة في هذا التاريخ، وحفاظه على منصبه بفوزه في الانتخابات في يونيو/حزيران الماضي، يسعى مصطفى كامل إلى ضبط أوضاع الغناء في بلاده، وبالتحديد مع مؤديّ المهرجانات والمطربين الشعبيين، الذين كانوا هدفًا لأغلب قراراته على مدار الأشهر الماضية.


وأصدر نقيب المهن الموسيقية عدة قرارات بإيقاف بعض نجوم الوسط الغنائي، فيما لوح باتخاذ نفس القرار بحق آخرين، تحت بند "انضباط الفن المصري" على حد وصفه.

 

ويعتبر نجم الغناء الشعبي رضا البحراوي آخر من استدعاهم مصطفى كامل للتحقيق معهم في النقابة، وهذا في أعقاب تداول مقطع فيديو يؤدي فيه أغنية "عليا الطلاق"، الخاصة بمؤدي المهرجانات الموقوف كزبرة.


ومثل "البحراوي" للتحقيق الثلاثاء داخل مقر نقابة المهن الموسيقية، وفور انتهاء الجلسة خرج دون الإدلاء بأي تفاصيل عما دار معه، فيما لم تصدر النقابة أي قرار رسمي بحقه حتى كتابة هذه السطور.


وجاء قرار "كامل" بالتحقيق مع "البحراوي" لتجاهل الأخير تحذيرات النقابة من استخدام الألفاظ المسيئة في أغانيهم أو الحفلات التي يحيونها.


في نهاية أغسطس/آب المنصرم، أصدرت النقابة قرارا بإيقاف مؤديي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا عن العمل لأسبوع كامل يبدأ من 3 سبتمبر/أيلول الجاري، مع تغريمهما 50 ألف جنيه مصري.


وأحيل مؤديا المهرجانات قبل صدور قرار النقابة الأخير للتحقيق، بعدما استبدلا كلمات أغنية "إنتي معلمة" بلفظ آخر خلال مقطع فيديو لهما متداول عبر مواقع التواصل، وهو ما اعتبرته النقابة سلوك "يسيئ إلى المرأة".


قبل صدور قرار النقابة بحق عمر كمال وحمو بيكا، أوقفت مؤدي المهرجانات كزبرة عن العمل بسبب فيديو كليب "عليا الطلاق"، بسبب ظهور صورة للعالم المصري الراحل الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل في فيديو كليب له.


واعتبرت النقابة أن كزبرة أساء بهذا التصرف إلى عالِم جليل، و"إهانة بالغة للرموز العلمية".

في فبراير/ شباط الماضي، أوقفت النقابة مؤدي المهرجانات مسلم عن الغناء، بسبب عدم حضوره لجلسة تحقيق بشأن خلافاته التي جمعته بالمنتج سلطان الشن.


وأوقفت النقابة مسلم عن الغناء لحين مثوله إليها للتحقيق، وهو الخلاف الذي انتهى في مايو/أيار الماضي، بعد انتهاء الأزمة بين مؤدي المهرجانات والمنتج.
العازف محمد عبدالسلام لم يسلم

بخلاف المطربين الشعبيين ومؤدي المهرجانات، كان للعازفين كذلك نصيب، وعلى رأسهم محمد عبدالسلام الذي يذيع صيته في الفعاليات الشعبية، فصدر بحقه في ديسمبر/كانون الأول الماضي قرارا بإيقافه، لعدم حضوره جلسة نقاشية مع مسؤولي النقابة بشأن الشكاوى المقدمة ضده.



العين الاخبارية


 




 

 


 

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