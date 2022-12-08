الخميس 08-12-2022
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الخميس، 08-12-2022 09:49 ص

نقيب الموسيقيين في مصر يكرم عدداً من نجوم الفن غداً الجمعة

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الوكيل الإخباري-أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، إقامة حفل تكريم لعدد من رموز الفن، تقديرًا لأعمالهم الفنية المميزة وما قدموه لمصر، وذلك يوم الجمعة المقبل في افتتاح نقابة المهن الموسيقية بعد التجديد، وظهورها في ثوب مختلف.

يكرم مجلس إدارة الموسيقيين في تمام الساعة الثالثة عصرا غدا الجمعة برئاسة الفنان مصطفى كامل النقيب العام للموسيقيين في حفل داخل مقر النقابة رواد ورموز الموسيقى والغناء من المبدعين والأكاديميين في مصر والوطن العربي بحضور مجلس الإدارة والنقيب والفنان الكبير حلمي بكر والفنان حلمي عبد الباقي وأعضاء مجلس إدارة النقابة والنجوم المكرمين.

يشار على أن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين أعلن عن التكريم عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك بنشره صورة لنقابة المهن الموسيقية بعد التجديد وعلق عليها قائلا: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، خاتم الأنبياء والمرسلين، نقابة الموسيقيين بيت الموسيقيين يليق بالموسيقيين، لأول مرة بإذن الله، وليست الأخيرة، في يوم الافتتاح بإذن الله سيتم تكريم أول باقة من الرموز الفنية، التي أثرت بفنها الراقي في وجدان المصريين والعرب؛ عرفانًا وتقديرًا منا بما قدموه لمصر وللأمة العربية.

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