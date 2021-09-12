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الأحد، 12-09-2021 12:24 م

نوال الزغبي تثير الجدل بحديثها عن الخيانة

نوال-الزغبي


الوكيل الإخباري - تحدثت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن الخيانة مشيرة الى انها بمثابة جريمة يتحملها من لم يفعلها، وكتبت نوال على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "الخيانة هي الجريمة التي يدفع ثمنها من لم يقترفوها!".

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يشار إلى أن ألبوم "عكس الطبيعة" لنوال يتضمن 4 أعمال غنائية، وقد حققت أغنيتا "أرقص" و"عليه إبتسامه" نجاحاً بارزاً، إذ حصدتا ملايين المشاهدات على "يوتيوب".


"أرقص" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان الفريد الأسعد وتوزيع موسيقي روبير الأسعد أما "عليه إبتسامه" فهي من كلمات محمد القاسمي، ألحان أدهم وتوزيع موسيقي مهند خضر.

 

المصدر - الفن 

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