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الخميس، 16-06-2022 04:47 م

نوال الزغبي ترد بقوة على تصريح صحافي ضدها بشأن الغاء حفلها في الأوبرا المصرية

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الوكيل الإخباري-ردّت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي على تغريدة صحافي جاء فيها: "إلغاء حفل نوال الزغبي في القاهرة بسبب بيع ٢٠ تذكرة فقط".

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وقالت نوال ردّاً على ما ورد بالقول: "بتعرف ليه لبنان وصل للهاوية؟! لأن اللبناني بيكره أخوه اللبناني!". وتابعت: "لمعلوماتك ايّها الصحفي العظيم، لو انا ما لغيت الحفلة كانت صارت SOLD OUT من خمسة ايام".


وختمت نوال الزغبي بعبارة "يا عيب الشوم عليك وع اللي متلك… صحافي قال".


وكانت قد أصدرت اللجنة النقابية للعاملين بدار الأوبرا بيانًا توضح فيه أسباب إلغاء الحفل، حيث جاء في البيان: "توضح اللجنة النقابية للعالمين بدار الأوبرا المصرية أن حفل الفنانة نوال الزغبي والذي كان من المقرر إقامته يوم 20 يونيو بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية لصالح النقابة، قد تم التعاقد عليه من قبل النقابة السابقة في شهر أبريل الماضي، وبعد الانتخابات الجديدة التي تمت يوم 30 مايو بانتخاب أعضاء ورئيس جدد للنقابة، تعثر إقامة الحفل بسبب الفترة الانتقالية بين النقابة السابقة والحالية، والتي يصعب فيها التوقيع علي أي مستند مالي أو التصرف في أي من النواحي المالية ما تسبب في استحالة إقامة الحفل بموعده والوفاء بالتزامات النقابة وهو ما يعتبر "قوة قاهرة" يستحيل معه إقامة الحفل في موعده.


وتؤكد اللجنة النقابية للعالمين بدار الأوبرا المصرية عدم مسؤولية إدارة دار الأوبرا المصرية عن الحفل المشار إليه، وأنه غير مدرج ضمن نشاطها الفني، وإنما هو حفل خاص بنقابة العاملين، كما تؤكد اللجنة النقابية رئيساً وأعضاء عن كامل احترامها للفنانة نوال الزغبي وما تقدمه من فن".

 

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