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الثلاثاء، 18-01-2022 01:16 م

هاني شاكر يضع هذه الشروط لعودة مطربي المهرجانات

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان هاني شاكر، خلال الاجتماع الذي عقده مع مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن وضع شروط يجب أن يلتزم بها مؤدي المهرجانات من أجل العودة مرة أخرى للغناء وإحياء الحفلات والفقرات الغنائية والفنية في مصر.

وانحصرت شروط نقيب المويسيقيين لعودة مطربي المهرجانات في خمسة قواعد لابد الالتزام بها، وهي: الالتزام بقواعد المسرح وعدم خلع الملابس، تقديم أسماء معترف بها وذات معنى غير التي اشتهروا بها، تقديم الشهادات والأوراق وموقف التجنيد للالتحاق بالنقابة، اجتياز الاختبارات الصوتية من خلال لجنة نقابة المهن الموسيقية، الموافقة على إلغاء تصريح الغناء فوراً في حال الخروج عن النص.

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من ناحية أخرى كشف مصدر بنقابة الموسيقيين، في تصريحات صحافية، أن مشكلة حسن شاكوش، اقتربت من الانتهاء بعد أن وعد الأخير بتقديم اعتذار رسمي وعلني وأمام شعبة عازفي الإيقاع.

 

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