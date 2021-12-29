الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

بعد الإجراءات السعودية.. الأوقاف: نتابع أي تحديث على إجراءات العمرة

وفاة مواطن غرقاً داخل بركة اسماك في اربد

صندوق الزكاة يدفع 70 ألف دينار عن 90 غارمة

العيسوي يلتقي بمجموعة من شيوخ ووجهاء البدول في لواء البتراء

تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون في الاردن

في حادثة مؤسفة.. مُسن يتعرض لهجوم من 20 كلب ضال بوسط البلد

التربية تشكل لجنة لتحديث مواصفات أثاث المدارس

لمواجهة كورونا .. فلسطين تمدد حالة الطوارئ

التنمية : 20 ألف دينار قيمة دعم الجمعيات لعام 2021

الأمن : قوة أمنية لنقل وتأمين اسئلة التكميلي

الأربعاء، 29-12-2021 02:21 م

هاني شاكر في موقف محرج بسبب كورونا - صورة

11907304001638113312


الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة المنظِّمة لحفل الفنان هاني شاكر بمناسبة رأس السنة الميلادية، تأجيل الحفل بسبب وباء كورونا.

وكتب الحساب الرسمي للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رغم الإقبال الكبير على حفل "أمير الغناء العربي" هاني شاكر، والذي تقرر تأجيله لموعد آخر نظراً لقرارات الدولة بعدم إقامة حفلات في الأماكن المغلقة بالفنادق، بسبب وباء كورونا حرصاً على الجمهور، لذا تعتذر شركة "ميوزك هاوس" المسؤولة عن تنظيم الحفل الى الفنان الكبير هاني شاكر، وإلى كل عشّاقه للظروف الخارجة عن إرادتنا لتأجيل الحفل".

اضافة اعلان

 

لها 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
mahmoud-2-1

محمود التركي يحصد 100 مليون مشاهدة لأغنيته اشمك

1-151-730x438-1-730x438

هذا ما تتمناه هند صبري في العام الجديد - فيديو

2ipj-12

تيم حسن يحيي الذكرى السنوية لرحيل حاتم علي - صورة

medium_2021-10-30-01a82315d8

كارمن لبس تنتقد شركات الإنتاج وتهدد بالإعتزال

2021-12-26_11-12-34_104509-441x320

عاصي الحلاني سيحيي حفل رأس السنة رغم وفاة شقيقته

إعلامي

الموت يصيب الإعلام المصري مجدداً - صورة

أخبار متعلقة
743933_0

شيرين عبد الوهاب وابنتيها ضيوف صاحبة السعادة ليلة رأس السنة

349036_0

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر مجدداً - فيديو

image (6)

هاني شاكر يدعم شيرين عبد الوهاب - صورة

image (3)

نقابة الموسيقيين تقرر إحالة عمر كمال الى التحقيق

F6380CB9-CE77-49E0-BEB0-5AC149489D0D

لطيفة تدعم موقف هاني شاكر - فيديو