هاني شاكر في موقف محرج بسبب كورونا - صورة

الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة المنظِّمة لحفل الفنان هاني شاكر بمناسبة رأس السنة الميلادية، تأجيل الحفل بسبب وباء كورونا.



وكتب الحساب الرسمي للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رغم الإقبال الكبير على حفل "أمير الغناء العربي" هاني شاكر، والذي تقرر تأجيله لموعد آخر نظراً لقرارات الدولة بعدم إقامة حفلات في الأماكن المغلقة بالفنادق، بسبب وباء كورونا حرصاً على الجمهور، لذا تعتذر شركة "ميوزك هاوس" المسؤولة عن تنظيم الحفل الى الفنان الكبير هاني شاكر، وإلى كل عشّاقه للظروف الخارجة عن إرادتنا لتأجيل الحفل".

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