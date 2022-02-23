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الأربعاء، 23-02-2022 01:39 م

هجوم جديد على حمو بيكا بعد تسريب مكالمة الرشوة - فيديو

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الوكيل الإخباري - شنّ أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية هجوماً حاداً على مؤدّي المهرجانات حمو بيكا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدّمه الإعلامي سيد علي عبر قناة "الحدث اليوم".

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وأكد رمضان أنه تقدّم ببلاغات ضد بيكا، واتهمه بالتشهير به وابتزازه من خلال ما قاله في مكالمة تم تسريبها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ قال: "ما يحدث هو تشهير وابتزاز يعاقب عليه القانون، وعلى بيكا أن يخبرنا مَن سجّل له المكالمة، وهل أُجري مونتاج لها؟ نلتقي في النيابة". وأضاف: "ما قاله هذا الإنسان كذب وافتراء وكل المعلومات مغلوطة، وكلامه كله سبّ وتشهير وابتزاز وأنا سألجأ الى القانون. لقد تقدّمت اليوم ببلاغات باسمي لأنها سمعتي، والنقابة بدأت باتخاذ إجراءاتها".

 

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