بلاغ الى النائب العام ضد حمو بيكا بعد اتّهامه بالتزوير

الوكيل الإخباري - كشف الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة الموسيقيين عن تقدّمه ببلاغ الى النائب العام ضد مؤدّي المهرجانات حمو بيكا، بسبب تصريحاته الأخيرة في أحد البرامج التلفزيونية، التي اتّهم فيها نقابة المهن الموسيقية بالتزوير في امتحانات خضع لها 13 من مؤدي المهرجانات بهدف الالتحاق بالنقابة.

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وقال عبد الباقي في تصريحات صحافية، إنه تقدّم ببلاغ الى النائب العام لإبراء ذمته لأن حمو بيكا اتّهم الجميع في النقابة، وأضاف: "ليس لي علاقة بحمو بيكا ولا يجوز لأي بني آدم أن يتهم أي حد، لازم يكون لديه إثبات"، معلناً أنه سيكون هناك اجتماع طارئ لمجلس النقابة لمناقشة أزمة تصريحات حمو بيكا.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت بياناً صحافياً ردّت فيه على اتهامات حمو بيكا للنقابة بالفساد، قائلةً: "سياسة الفنان هاني شاكر "أمير الغناء العربي" ونقيب المهن الموسيقية واضحة ومعلنة ضد الفساد"، وطالبت النقابة حمو بيكا إذا كان لديه مستندات تؤكد هذه الاتهامات أن يتقدّم بها فوراً إلى النيابة العامة، وسيكون النقيب هاني شاكر أول المصطفين مع البلاغ ضد الفساد.



لها

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