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الأربعاء، 13-03-2024 12:04 م

هدى حسين تتصدر الترند بمشاهد 'زوجة واحدة لا تكفي'

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الوكيل الإخباري - سرعان ما احتدمت المنافسة بين أعمال الشهر الفضيل، ليتصدر مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" للنجمة الكويتية هدى حسين "ترند" إكس منذ أولى حلقاته، وتعتبر هدى حسين من أبرز الوجوه التلفزيونية التي ارتبطت إطلالاتها بالشهر الكريم في دراما الخليج.

واحتوت الحلقة الثانية من العمل مشاهد عن دور الأم المربية إلى جانب مزيج من الأداء الدرامي الناضج الذي بدى على دور هدى حسين، وسرعان ما تصدرت هذه المشاهد "ترند" إكس.

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ووصف الجمهور أداء هدى حسين بالمتقن والإبداعي في تأدية دورها، كأم ومديرة مدرسة، إذ تؤدي حسين شخصية مديرة مدرسة تعيش حياة سعيدة وهادئة على الصعيدين المهني والعائلي، لكن الأمور تنقلب رأساً على عقب في سلسلة متوالية من الأحداث التي يغلب عليها طابع التشويق والكوميديا الراقية.


ونشرت متابعة جانباً من حوار هدى حسين والفنانة نور الغندور في أحد مشاهد العمل، وأرفقتها بتعليق "أصدق ما قالت هدى حسين". 

 

فيما أشادت متابعة أخرى بواقعية وأداء هدى حسين في مشاهدها المطروحة ضمن أول حلقتين في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".

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