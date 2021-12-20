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الإثنين، 20-12-2021 01:44 م

هكذا عبر عمرو دياب عن حبه للجمهور - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان المصري عمرو دياب، مقطع فيديو يوثق فيه أداءه في مهرجان الميدل بيست في الرياض، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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ظهر عمرو في الفيديو وهو يغني ويتفاعل مع الجمهور بحماس شديد، وحظي الفيديو بنسبة مشاهدة فاقت الـ 120 ألف، وأكثر من 22 ألف إعجاب بعد ساعات قليلة من نشره.

 

عبر دياب عن حبه لـ الرياض والجمهور من خلال تعليقه على المنشور، قائلا: "شكرا الرياض على هذه الليلة الرائعة".

 

 

 

المصدر - الفن 

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