هند صبري تقدم الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا- فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة هند صبري عبر حسابيها في موقعَي "إنستغرام" و"تويتر" مقطع فيديو من مسلسلها "البحث عن علا"، الذي عُرض الفترة الماضية على إحدى المنصات الرقمية، وأعلنت من خلاله إمكانية إنتاج جزء ثانٍ من المسلسل.



وعلّقت هند على الفيديو بقولها: "علا عبد الصبور قصتها لسة بتبدأ... وعشان كده لازم يكون فيه موسم تاني من البحث عن علا! قريباً على نتفليكس".

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وكان خبر المطالبة بإنتاج جزءٍ ثانٍ من المسلسل قد تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول منه، وهو ما دفع صنّاع العمل لاتخاذ قرار بإنتاج جزء ثانٍ منه.





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