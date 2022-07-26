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الثلاثاء، 26-07-2022 01:12 م

وفاة أحد أبطال فيلم تيتانيك - صورة

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الوكيل الإخباري - توفي يوم الاحد الماضي احد ابطال فيلم تيتانيك، الممثل البريطاني ديفيد وارنر عن عمر 80 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان.

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وكان وارنر لعب دور سبايسر لوفجوى الحارس الشخصي لخطيب روز الذي لعب دوره الممثل بيلي زين. وطارد سبايسر "جاك" اثناء غرق السفينة.

 

نعته عائلته بهذه الكلمات: "على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، تعامل مع مرضه بنعمة وكرامة لا مثيل لهما". "سنفتقده بشدة وسيُذكر بأنه كان رجلاً ذات قلب كبير مليء بالرحمة ، لقد كان شريكاً وأباً كريماً ... نحن مكسورو القلب ".

الفن 

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