يسرا تشارك فى حملة الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز - فيديو

الوكيل الإخباري - شاركت النجمة يسرا في حملة الأمم المتحدة التي توجه من خلالها رسالة إلى قادة العالم لإلزامهم القضاء على فيروس الإيدز تماماً بحلول عام 2030، وذلك باعتبارها سفيرة النوايا الحسنة عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز UNAIDS.



وتأتي الحملة بعد مرور 40 عاماً على تسجيل أولى حالات الإصابة بالإيدز عالمياً، حيث قدّمت المنظمة العالمية فيديو افتتحته يسرا قائلةً: "لنتمكن من القضاء على الإيدز؛ نحن بحاجة للتحدث عنه".

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يُذكر أنه بالإضافة إلى يسرا، شاركت في الحملة مجموعة من أهم النجوم والشخصيات العامة العالمية، أبرزهم: الموسيقي الإنكليزي إلتون جون، الأميرة ستيفاني أميرة موناكو، صانع الأفلام الكندي ديفيد فورنيش، ستيفاني سيدو سفيرة الصحة العالمية، الممثلة والمغنية الأميركية شيريل ري رالف، والسيدة الأولى لجمهورية أفريقيا الوسطى بريدجت تواديرا، بالإضافة إلى ويني بيانييما المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز. ويعرض الفيديو أيضاً إحصائيات مختلفة عن الإصابات بالفيروس حول العالم ومخاطره وأضراره.



وتحرص يسرا على المشاركة في أنشطة الأمم المتحدة بحكم أنها سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، حيث تعمل على مناهضة وصمة العار والتمييز الذي يقع على المصابين والمصابات بفيروس الإيدز في المنطقة العربية، بالإضافة الى مساهماتها المتعدّدة في نشر الوعي بثقافة الوقاية من هذا الفيروس، وتشجيع كل من أُصيب به على تلقي العلاج.

المصدر - لها