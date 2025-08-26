أصالة ستعود مُجددا إلى بيروت.. ما السبب؟

وبحسب المعلومات، من المنتظر أن تتسلّم أصالة جائزة أفضل مطربة عربية لعام 2025 خلال الحفل، إلا أنها لم تعطِ حتى الآن موافقة نهائية على حضورها، رغم ترجيح بعض المصادر أنها ستحضر وتتسلّم الجائزة شخصيًا.
وكانت أصالة قد عادت مؤخرًا إلى الغناء في لبنان بعد غياب طويل، حيث أحيت حفلاً ضخماً في بيروت السبت الماضي حضره نحو 5 آلاف شخص، في أمسية وصفت بأنها استثنائية على جميع المستويات.
