الثلاثاء 2025-08-26 12:12 م
 

أصالة ستعود مُجددا إلى بيروت.. ما السبب؟

أصالة نصري
 
الثلاثاء، 26-08-2025 11:31 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت منصة "نواعم" أن الفنانة السورية أصالة نصري ستعود إلى بيروت منتصف سبتمبر المقبل، وسط ترقب مشاركتها في حفل توزيع جوائز "الموركس دور" بنسخته الخاصة باليوبيل الفضي.

وبحسب المعلومات، من المنتظر أن تتسلّم أصالة جائزة أفضل مطربة عربية لعام 2025 خلال الحفل، إلا أنها لم تعطِ حتى الآن موافقة نهائية على حضورها، رغم ترجيح بعض المصادر أنها ستحضر وتتسلّم الجائزة شخصيًا.


وكانت أصالة قد عادت مؤخرًا إلى الغناء في لبنان بعد غياب طويل، حيث أحيت حفلاً ضخماً في بيروت السبت الماضي حضره نحو 5 آلاف شخص، في أمسية وصفت بأنها استثنائية على جميع المستويات.

 

لبنان 24

 
 
