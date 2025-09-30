الثلاثاء 2025-09-30 01:44 م
 

انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بعد 19 عاماً من الزواج

كيث أوربان و نيكول كيدمان
 
الثلاثاء، 30-09-2025 12:01 م

الوكيل الإخباري-   كشفت صحيفة ديلي ميل عن انفصال النجمة الأسترالية نيكول كيدمان (58 عاماً) عن زوجها المغني كيث أوربان (57 عاماً) بعد زواج استمر 19 عاماً وأثمر عن ابنتين.

الانفصال جاء نتيجة الانشغال الدائم بين التصوير والجولات الغنائية، فيما ذكرت بيبول أن شقيقة نيكول كانت داعماً كبيراً لها، وسط غياب تعليق رسمي من الطرفين.


آخر تواصل علني بينهما كان في عيد زواجهما في يونيو، حين نشرت كيدمان صورة رومانسية لهما.
يذكر أن كيدمان كانت متزوجة سابقاً من توم كروز وتبنّت معه طفلين.

 

 

لبنان 24

 
 
gnews

