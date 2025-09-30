انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان بعد 19 عاماً من الزواج

الانفصال جاء نتيجة الانشغال الدائم بين التصوير والجولات الغنائية، فيما ذكرت بيبول أن شقيقة نيكول كانت داعماً كبيراً لها، وسط غياب تعليق رسمي من الطرفين.
آخر تواصل علني بينهما كان في عيد زواجهما في يونيو، حين نشرت كيدمان صورة رومانسية لهما.
يذكر أن كيدمان كانت متزوجة سابقاً من توم كروز وتبنّت معه طفلين.
