شيرين عبد الوهاب تعلن اعتزالها الفن

الوكيل الإخباري- فجّرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مفاجأة صادمة بإعلان اعتزالها الفن بشكل نهائي، مؤكدة أن قرارها لم يكن نتيجة لحظة غضب، بل نتيجة "توالي الأزمات وعدم قدرتها على التحمل"، بحسب ما نقله الكاتب الصحفي محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة الحدث اليوم.

وأشار المملوك إلى أنه مكلف من شيرين بنقل هذا القرار لجمهورها، موضحًا أنها تعيش حالة من الإرهاق النفسي بسبب الضغوط المتزايدة في حياتها الشخصية والمهنية.



ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الأزمات، أبرزها الخلاف العلني مع محاميها ياسر قنطوش، وظهور تسجيل صوتي تعلن فيه انتهاء علاقتهما القانونية، إلى جانب تجدد الجدل حول علاقتها بطليقها الفنان حسام حبيب، وسط تضارب في الأنباء حول عودتهما.



وأكدت شيرين في بيان رسمي أنها تخاطب جمهورها مباشرة وتطمئنهم بأنها قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها، مشددة على أن محبتهم وثقتهم هما السند الحقيقي لها.



ورغم إعلان الاعتزال، يرى المملوك أن دعم الجمهور قد يكون كفيلاً بجعل شيرين تعيد النظر في قرارها المفاجئ، الذي أعاد الجدل مجددًا حول حياتها الشخصية والمهنية، وسط مطالبات من بعض المقربين لها بالتدخل لحمايتها ومتابعة حالتها الصحية والنفسية.



شيرين، التي عُرفت بصوتها العذب ومسيرتها الحافلة، تبقى واحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي، وقرارها ترك الساحة الفنية شكّل صدمة كبيرة لمحبيها والمتابعين.