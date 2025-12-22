الإثنين 2025-12-22 03:34 م

صدمة في الوسط الفني ..وفاة فنان لبناني مشهور

الوكيل الإخباري-   توفي الفنان اللبناني وليد العلايلي بشكل مفاجئ في بيروت عن عمر 65 عاماً، ما أثار حزناً واسعاً في الوسط الفني.

ونعت نقابة الممثلين في لبنان الفنان الراحل، حيث كتب النقيب نعمة بدوي: «باسمي وباسم النقابة، أنعى إليكم زميلنا الفنان وليد العلايلي، وأتقدم لأسرته ومحبيه بأحر التعازي». كما وصفت وزارة الثقافة اللبنانية وفاته بالخسارة الكبيرة للمشهد الفني، مشيرة إلى تميزه بأداء صادق وحضور آسِر ترك بصمة في الأعمال اللبنانية والعربية والعالمية.


وُلد العلايلي في بيروت لأسرة مشهورة، وهو نجل الطبيب عبد الكريم العلايلي، درس إدارة الأعمال وعاش لسنوات في أوروبا قبل العودة إلى لبنان مطلع الألفية الجديدة لتكريس نفسه للفن.


بدأ مشواره الفني عام 1999، وشارك في العديد من المسلسلات، من أبرزها «طالبين القرب» و**«عشق النساء»**، محققاً حضوراً مميزاً وجسراً ثقافياً بين الفن وجمهور متنوع.

 


