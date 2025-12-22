صدمة في الوسط الفني ..وفاة فنان لبناني مشهور

ونعت نقابة الممثلين في لبنان الفنان الراحل، حيث كتب النقيب نعمة بدوي: «باسمي وباسم النقابة، أنعى إليكم زميلنا الفنان وليد العلايلي، وأتقدم لأسرته ومحبيه بأحر التعازي». كما وصفت وزارة الثقافة اللبنانية وفاته بالخسارة الكبيرة للمشهد الفني، مشيرة إلى تميزه بأداء صادق وحضور آسِر ترك بصمة في الأعمال اللبنانية والعربية والعالمية.
وُلد العلايلي في بيروت لأسرة مشهورة، وهو نجل الطبيب عبد الكريم العلايلي، درس إدارة الأعمال وعاش لسنوات في أوروبا قبل العودة إلى لبنان مطلع الألفية الجديدة لتكريس نفسه للفن.
بدأ مشواره الفني عام 1999، وشارك في العديد من المسلسلات، من أبرزها «طالبين القرب» و**«عشق النساء»**، محققاً حضوراً مميزاً وجسراً ثقافياً بين الفن وجمهور متنوع.
-
أخبار متعلقة
-
بعد معاناته مع السرطان.. ظهور إدوارد على كرسي متحرك يثير التساؤلات - صورة
-
يسرا خارج الموسم الرمضاني 2026
-
ملك جبر الخواطر.. تامر حسني يتعهد بعلاج طفلة وتوظيف فتاة - فيديو
-
نهاية حزينة لنجم "It Chapter Two".. انتحار الفنان جيمس رانسون
-
عمرو دياب وابنته يشعلان الأجواء خلال زفاف مدير أعمال الهضبة - فيديو
-
فيديو.. وائل كفوري ينجو من عطل مفاجئ في طائرة خاصة
-
ابن الفنانة الشهيرة يحتفل بزفافه.. وهكذا كان سبب غياب والدته (صور)
-
بعد سنوات من الشهرة... الكشف عن الاسم "براد بيت" الحقيقي