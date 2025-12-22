الإثنين 2025-12-22 01:31 م

صدمة في وسط الفني ..وفاة فنان لبناني مشهور

نه
تعبيرية
الإثنين، 22-12-2025 01:13 م

الوكيل الإخباري-   توفي الفنان اللبناني وليد العلايلي بشكل مفاجئ في بيروت عن عمر 65 عاماً، ما أثار حزناً واسعاً في الوسط الفني.

اضافة اعلان


ونعت نقابة الممثلين في لبنان الفنان الراحل، حيث كتب النقيب نعمة بدوي: «باسمي وباسم النقابة، أنعى إليكم زميلنا الفنان وليد العلايلي، وأتقدم لأسرته ومحبيه بأحر التعازي». كما وصفت وزارة الثقافة اللبنانية وفاته بالخسارة الكبيرة للمشهد الفني، مشيرة إلى تميزه بأداء صادق وحضور آسِر ترك بصمة في الأعمال اللبنانية والعربية والعالمية.


وُلد العلايلي في بيروت لأسرة مشهورة، وهو نجل الطبيب عبد الكريم العلايلي، درس إدارة الأعمال وعاش لسنوات في أوروبا قبل العودة إلى لبنان مطلع الألفية الجديدة لتكريس نفسه للفن.


بدأ مشواره الفني عام 1999، وشارك في العديد من المسلسلات، من أبرزها «طالبين القرب» و**«عشق النساء»**، محققاً حضوراً مميزاً وجسراً ثقافياً بين الفن وجمهور متنوع.

 


لبنان 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

فن ومشاهير يسرا خارج الموسم الرمضاني 2026

اختتام برنامج تدريبي لزيادة مهارات الإعلام الرقمي لمسؤولي التربية في إقليم الوسط

أخبار محلية اختتام برنامج تدريبي لزيادة مهارات الإعلام الرقمي لمسؤولي التربية في إقليم الوسط

نه

فن ومشاهير صدمة في وسط الفني ..وفاة فنان لبناني مشهور

الدولار

أسواق ومال انخفاض الدولار عالميا

جامعة مؤتة

أخبار محلية يوم علمي بكلية الآداب في جامعة مؤتة

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الاقتصاد الرقمي

ازمة سير

شؤون برلمانية نائب يفجر مفاجأة حول عدد السيارات غير المرخصة في الأردن

لاا

فن ومشاهير ملك جبر الخواطر.. تامر حسني يتعهد بعلاج طفلة وتوظيف فتاة - فيديو



 






الأكثر مشاهدة