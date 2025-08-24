وفاة فنان مصري بشكل مفاجئ والسبب يصدم محبيه

الأحد 2025-08-24 07:13 م
 

الأحد، 24-08-2025 06:55 م
الوكيل الإخباري-   فُجع الوسط الفني المصري اليوم الأحد بوفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 41 عاماً إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته كرة القدم مع أصدقائه.اضافة اعلان


وتعرض الفنان بهاء الخطيب لأزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في مباراة لكرة القدم مع أصدقائه، حيث سقط فجأة في الملعب، وتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات في محاولة لإنعاشه، لكن الجهود الطبية باءت بالفشل، ليفارق الحياة بشكل صادم.

والفنان بهاء الخطيب، المولود عام 1984 في القاهرة، كان واحداً من المواهب الواعدة في الدراما المصرية، حيث جمع بين دراسته الأكاديمية في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتخرّجه عام 2006، وشغفه بالفن، مما دفعه للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية – قسم التمثيل والإخراج.

وبدأ الخطيب مسيرته الفنية بعد عمله في مجالات متنوعة مثل تصميم المؤثرات البصرية وإدارة الموارد البشرية، لكنه سرعان ما ترك بصمة مميزة في الدراما والسينما من خلال أدوار أظهرت موهبته وصدق أدائه.

وأعلن عدد من نجوم الفن الخبر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب الفنان حسام داغر منشوراً مؤثراً عبر "فيسبوك" يروي فيه تفاصيل مكالمته الأخيرة مع الخطيب، معبّراً عن صدمته قائلاً: "يعني إيه وقع وهو بيلعب كورة مات؟ أنا عقلي هيجراله حاجة.. الثبات والصبر من عندك يا رب".

كما نعته الفنانة منة تيسير بكلمات مؤلمة: "إيه الوجع ده.. يا أطيب وأنضف الناس اللي عرفتهم في حياتي". بينما وصفه السيناريست محمود جامايكا بـ"أنضف خلق الله"، مؤكداً أن رحيله خسارة كبيرة.

وشارك بهاء الخطيب في عدد من الأعمال البارزة، منها مسلسلات: واحة الغروب، عائلة الحاج نعمان (الجزء الثاني)، نصيبي وقسمتك، لعبة نيوتن، فاتن أمل حربي، وفيلم صاحب المقام. وكان آخر ظهور له في مسلسل المشوار مع محمد رمضان ودينا الشربيني، حيث أظهر قدرة على تجسيد شخصيات متنوعة باحترافية.


