الأربعاء 02-06-2021
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الأربعاء، 02-06-2021 11:41 ص

الإمارات.. مواطن من جنسية عربية يطعن آخر حتى الموت ويروع الناس

شرطة-دبي


الوكيل الاخباري - ألقت الشرطة الإماراتية القبض على شخص من جنسية عربية متهم بجريمة قتل، بعد طعنه شخص آخر من الخلف وقتله، وترويع الموجودين في مسرح الجريمة بالتلويح بسكينين.

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وفي تفاصيل الواقعة، سرد مدير مركز شرطة منطقة نايف، العميد طارق تهلك، الأحداث، وقال "في حوالي الساعة الثانية ظهرا من يوم الجمعة الماضي، لاحظ العريف عبد الله الحوسني والشرطي عبد الله نور الدين، تجمهرا لعدد من الأشخاص بالقرب من أحد محال البقالة في منطقة فريج المرر، فاتجها فورا إلى المكان وشاهدا رجلا عربي الجنسية يحمل سكينين في يديه، ويلوح بهما في حالة هستيرية، مهددا كل من يحاول الاقتراب منه"، مشيرا إلى أن "عنصري الشرطة تصرفا بحرفية عالية في التعامل مع الموقف، ومنعا الجاني من استخدام السكينين في تنفيذ اعتداء آخر أو إصابة أي من المتواجدين، وذلك عبر محاصرته وتجريده من سلاحه والسيطرة عليه في مكانه".


وأضاف العميد طارق: "تبين من خلال التحقيق في الواقعة والاستماع إلى شهود العيان، أن الجاني والمجني عليه دخلا إلى محل البقالة، لكن عندما هم المجني عليه بالمغادرة عاجله الأول بطعنات عدة من الخلف، فسقط على الأرض مضرجا في دمائه، فيما بدأ المتهم بالصراخ والتلويح بالسكينين لإخافة المتواجدين في المكان"، موضحا أن "دورية من الإسعاف انتقلت فورا إلى مسرح الجريمة، وأنه تم اجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمجني عليه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالطعنات التي تلقاها، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى النيابة العامة".

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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