الجمعة 28-07-2023
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الجمعة، 28-07-2023 10:09 ص

بينهم رضيع.. مأساة عائلة واحد مكونة من 5 أشخاص تهز مصر

م


الوكيل الاخباري - شهدت محافظة البحر الأحمر جنوبي القاهرة حادث سير مروع أسفر عن مصرع زوجين واثنين من أبنائهما ووالد الزوجة، حيث كانوا في طريقهم لقضاء عطلة المصيف بمدينة الغردقة.

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ووفق سجلات مديرية أمن البحر الأحمر، فقد تلقت شرطة النجدة بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي على طريق رأس غارب - الزعفرانة ووجود وفيات وجرحى.


وبانتقال الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف تبين وقوع الحادث عند الكيلو 20 قرب مدينة رأس غارب ووجود 5 متوفين وجريحين اثنين.


وبيانات المتوفين هم محمد توفيق، 39 سنة من مواليد قرية القلعة بمحافظة قنا ومقيم بمحافظة السويس، وزوجته دينا محمود 34 سنة، وابنهما الرضيع يوسف، سنة ونصف، وابنتهما سندس، 11 سنة، ووالد الزوجة محمود علي، 72 سنة، مقيم في رأس غارب.


وأصيب في الحادث ابنتيهما مودة، 3 سنوات، ومريم 10 سنوات.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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