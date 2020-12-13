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الأحد، 13-12-2020 11:19 ص

آلية توزيع لقاح شركة فايزر المضاد لكورونا في الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري- تبدأ الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بتوزيع لقاح شركة "فايزر" المضاد لكورونا، وستنطلق قافلة من الشاحنات المحملة بحاويات بحجم حقيبة السفر تحتوي على اللقاح، معلنة بدء عملية التوزيع.

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وتتوجه الشاحنات من مجمع التصنيع التابع للشركة في كالامازو بولاية ميشيغان، إلى طائرات على مقربة من المصنع، ستنقلها بدورها إلى مراكز الشحن الجوي التابعة لشركتي "يونايتد بارسل سيرفيس" و"فيديكس"، في "لويزفيل" بولاية كنتاكي، و"ممفيس" بولاية "تينيسي"، وسيرافق ضباط أمن الشحنات منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية، حيث تضم كل حاوية من الحاويات المبردة بالثلج الجاف، ما يصل إلى 4875 جرعة من اللقاح.


وستنقل من هناك بشاحنات أو طائرات لتوزيعها على 145 موقعا خصصتها الولايات المتحدة لاستقبال الجرعات الأولى.


كما تقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمون في دور رعاية المسنين أول دفعة يتم تحصينها باللقاح.


 وتشترط فايزر حفظ اللقاح في درجة حرارة 70 تحت الصفر.


واعتمدت السلطات الأمريكية المعنية، يوم الجمعة، استخدام اللقاح الذي أنتجته شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، ضد فيروس كورونا.

 

المصدر: روسيا اليوم




 




 

 


 

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