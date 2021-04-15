الجزائر تمدد حظر التجول في 9 ولايات بينها العاصمة

الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الجزائرية يوم الخميس تمديد الحجر الصحي في 9 ولايات 15 يوما اعتبارا من غد الجمعة، ضمن التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

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وأوضح بيان لرئاسة الوزراء اليوم أن إجراء الحجر الجزئي المنزلي يمتد من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الرابعة صباحا من اليوم التالي.



وحسب بيان لرئاسة الحكومة فإن قرار التمديد سيطبق من غد، ويشمل ولايات باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس، ووهران.



وأشارت إلى أنه "يمكن أن يتخذ الولاة ( المحافظون)، بعد موافقة السلطات المختصة، كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما تكييف الـمواقيت، وإقرار أو تعديل أو ضبط حظر جزئي أو كلي يستهدف بلدة أو أكثر، أو مكانا، أو حيا، يشهد بؤرا للعدوى".



وأخيرا، دعت الحكومة الجزائرية المواطنين إلى "مواصلة الجهود من أجل الحفاظ على نفس درجة اليقظة في مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا، والاستمرار في الامتثال بدقة لتدابير الوقاية الموصى بها".



وسجلت الجزائر حتى يوم الأربعاء 118 ألفا و975 إصابة و3141 وفاة، مقابل 82 ألفا و929 حالة شفاء، وفقا للأرقام الرسمية.

روسيا اليوم