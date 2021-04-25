الأحد 25-04-2021
الوكيل الاخباري
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الضمان : مطالبات مالية لمن لا يتلقى لقاح كورونا بعد استلام الدعم المالي

ضبط شخص حاول التسلل إلى غرفة استعلامات مركز دفاع مدني

دودين : الخصاونة سيجتمع اليوم بمجلس النواب لاتخاذ قرارات هامة حول رمضان وعيد الفطر

توجه للسماح بخدمة التوصيل للمطاعم خلال الحظر الشامل

الصحة : تطبيق الحظر الذكي وتقليص ساعات الحظر الجزئي وتوصية جديدة حول عودة المدارس

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جرحى بإطلاق نار بولاية لويزيانا الاميركية

الحموري : الاسبوع القادم سيتم اعطاء مطعوم كورونا بالمجان

الأحد، 25-04-2021 03:16 ص

السعودية تعلن رسميا السماح للحوامل بتلقي لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - اعلنت وزارة الصحة السعودية رسمياً إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة حيث تشير الدراسات الى عدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل.

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