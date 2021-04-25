السعودية تعلن رسميا السماح للحوامل بتلقي لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - اعلنت وزارة الصحة السعودية رسمياً إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة حيث تشير الدراسات الى عدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل.

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