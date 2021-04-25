السعودية تعلن رسميا السماح للحوامل بتلقي لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - اعلنت وزارة الصحة السعودية رسمياً إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة حيث تشير الدراسات الى عدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل.
تعلن وزارة الصحة إتاحة لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة حيث تشير الدراسات عدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل.— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 25, 2021