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الأربعاء، 05-05-2021 05:05 م

السعودية تقدم لقاحات كورونا لكبار السن في بيوتهم‎

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الوكيل الإخباري- في مسعى للحد من احتمالات تعرض كبار السن للخطر، تساعد وزارة الصحة السعودية المواطنين من كبار السن والمستضعفين ومرافقيهم على أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وهم في أمان ببيوتهم.

ففي كل صباح تنطلق أطقم طبية بسياراتها عبر مدن المملكة، للمرور على المواطنين المرضى أو كبار السن لإعطائهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حيث يقيمون.

وتنفس كثيرون الصعداء ببدء هذه الحملة في منتصف آذار، لا سيما من ليس بوسعهم مغادرة بيوتهم والانتقال لمراكز التطعيمات بسبب كبر السن أو العجز أو المرض.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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