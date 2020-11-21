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السبت، 21-11-2020 11:47 ص

الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت الصين اليوم السبت، عن تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها سبع محلية، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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وأوضحت اللجنة الصحية الوطنية في تقريرها اليومي، أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، أو حالات وفاة ذات صلة بالمرض يوم الجمعة، مشيرة الى أن جميع الحالات التسع الجديدة الوافدة تم تسجيلها في شانغهاي.


وبلغ اجمالي الاصابات بالفيروس حتى يوم الجمعة، 86414 حالة، بينها 308 مرضى ما زالوا يتلقون العلاج، بينهم مريض واحد في حالة خطيرة، فيما غادر 81472 مريضا المستشفيات بعد شفائهم، وتوفي 4634 شخصا بسبب المرض منذ بداية الوباء.


 




 

 


 

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