الثلاثاء 08-11-2022
الوكيل الاخباري

السعودية تعدل مدة الإقامة لتأشيرة الزيارة

الملك يستقبل وفد منظمة “الفاو”

الهند: بلادنا ترغب بالحفاظ على مزاياها في العلاقات مع روسيا

الملك يزور رفيق سلاح اصابه المرض

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة الغربية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

ايعاز هام من وزير الإدارة المحلية بشأن التجمعات السكانية الموجودة خارج التنظيم

خبير تربة يوضح حول انهيار بناية اللويبدة

بعد السحب الأول.. تحميل 130 ألف فاتورة محملة عبر تطبيق "فواتيري"

ما هي جرثومة اي كولاي التي سجل منها إصابة في البلقاء؟

الثلاثاء، 08-11-2022 03:37 م

بسبب كورونا .. صدامات بين السكان والشرطة في الصين

636a170d4236044af42bb0f0


الوكيل الإخباري-أعلنت الشرطة الصينية اعتقال سبعة أشخاص في أعقاب اشتباك بين السكان والسلطات التي تفرض قيود الحجر الصحي المرتبطة بفيروس كورونا في شمال شرقي البلاد.

يأتي العنف في الوقت الذي سجلت فيه الصين 2230 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الثلاثاء في مدينة قوانغتشو الصناعية جنوبي البلاد.

اضافة اعلان


وفي حين لا تزال أعداد الإصابات منخفضة نسبيا، اتبعت الصين سياسة "صفر-كوفيد" الصارمة بلا هوادة، والمتمثلة في فرض حجر صحي وعمليات إغلاق وإجراء اختبارات إجبارية يومية أو شبه يومية للسكان.


وذكر بيان صحفي صادر عن شرطة مدينة ليني في مقاطعة شاندونغ أنها ستتخذ إجراءات صارمة حيال أولئك الذين انتهكوا "الحقوق القانونية للحماية الشخصية للمواطنين".


وأدت إجراءات مكافحة الفيروس إلى ردود فعل عنيفة بجميع أنحاء البلاد.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
636a38ee42360479437a78d5

دراسة تكشف كيف يتسبب فيروس SARS-CoV-2 في نوبة قلبية بعد الإصابة

6369ec944c59b77b393a0ffc

كورونا يتفشى في جزيرة توفالو

6077d568382e9

210 اصابات و3 وفيات جديدة بكورونا في السعودية

6367f72042360479a6767f56

الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في 6 أشهر

6367d9d44236042a982ab621

الإمارات تلغي كافة قيود كورونا

emarat-news_2022-08-11_13-44-18_092080

السعودية تسجل 130 اصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
2022102382633230OT

دراسة :عقاقير الكولسترول تقلل خطر الوفاة بسبب كورونا

custody-law-690x450-1

اكتشاف تغيرات في تركيبة حليب الثدي لدى النساء المصابات بكورونا

Master-File-3

دواء مبشرلـ "كوفيد المزمن"

thumbs_b_c_e231a72d235c9dc99c0705625659161b

البحرين تسجل 312 اصابة جديدة بكورونا

20221020111581655N

وكالة الأدوية الأوروبية توصي بتقديم جرعات كورونا للأطفال

image (1)

أمريكا .. تطوير سلالة جديدة من كورونا قاتلة بنسبة 80%