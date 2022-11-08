بسبب كورونا .. صدامات بين السكان والشرطة في الصين

الوكيل الإخباري-أعلنت الشرطة الصينية اعتقال سبعة أشخاص في أعقاب اشتباك بين السكان والسلطات التي تفرض قيود الحجر الصحي المرتبطة بفيروس كورونا في شمال شرقي البلاد.



يأتي العنف في الوقت الذي سجلت فيه الصين 2230 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الثلاثاء في مدينة قوانغتشو الصناعية جنوبي البلاد.

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وفي حين لا تزال أعداد الإصابات منخفضة نسبيا، اتبعت الصين سياسة "صفر-كوفيد" الصارمة بلا هوادة، والمتمثلة في فرض حجر صحي وعمليات إغلاق وإجراء اختبارات إجبارية يومية أو شبه يومية للسكان.



وذكر بيان صحفي صادر عن شرطة مدينة ليني في مقاطعة شاندونغ أنها ستتخذ إجراءات صارمة حيال أولئك الذين انتهكوا "الحقوق القانونية للحماية الشخصية للمواطنين".



وأدت إجراءات مكافحة الفيروس إلى ردود فعل عنيفة بجميع أنحاء البلاد.



روسيا اليوم

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