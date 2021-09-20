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الإثنين، 20-09-2021 03:37 م

فايزر تعلن أن لقاحها آمن للأطفال بين سن 5 و11 عاما

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 الوكيل الاخباري - أعلنت فايزر وبيونتيك الاثنين، أن نتائج الاختبارات السريرية أظهرت بأن لقاحهما "آمن" ومنح استجابة مناعية "قوية" للأطفال بين سن 5 و11 عاما، وأكدتا أنهما ستسعيان للحصول على موافقة على استخدامه من الجهات الناظمة قريبا.

وأفادت الشركتان في بيان أن اللقاح سيعطي بجرعة أقل لهذه الفئة عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين 12 عاما وما فوق.

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وأكدتا أنهما ستقدمان بياناتهما للهيئات الناظمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحول العالم "في أقرب وقت ممكن".

 

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