فلسطين: 19 وفاة و2853 إصابة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 19 وفاة، و2853 إصابة بفيروس "كورونا"، و5330 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، إن حالات الوفاة سجلت على النحو التالي: قطاع غزة (7)، نابلس (5)، جنين (3)، الخليل (2)، القدس (1)، طولكرم (1).



وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 107، قلقيلية 39، بيت لحم 70، سلفيت 24، الخليل 119، ضواحي القدس 25، طوباس 21، رام الله والبيرة 172، جنين 88، نابلس 102، أريحا والأغوار 21، قطاع غزة 1260، مدينة القدس 805، بعد إجراء 9242 فحصا.



وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 125، قلقيلية 97، بيت لحم 79، سلفيت 24، الخليل 201، ضواحي القدس 60، طوباس 8، رام الله والبيرة 296، جنين 171، نابلس 374، أريحا والأغوار 65، قطاع غزة 3000، مدينة القدس 830.



وبينت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.



ولفتت الكيلة إلى وجود 133 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 267 مصابا، بينهم 42 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وعن عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتي أعطيت للمواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد بلغت 8406 جرعات.

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