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الأربعاء، 20-10-2021 02:52 م

فلسطين .. 5 وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا و781 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في فلسطين.

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وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وحالة في طولكرم، وأخرى في قلقيلية.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 31، قلقيلية 4، جنين 14، أريحا والأغوار 4، سلفيت 3، نابلس 12، رام الله والبيرة 17، طولكرم 3، بيت لحم 5، طوباس 1، قطاع غزة 181".


وأضافت، ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 19، قلقيلية 4، جنين 29، أريحا والأغوار 10، سلفيت 2، نابلس 21، رام الله والبيرة 17، طولكرم 10، بيت لحم 29، طوباس 6، ضواحي القدس 10، قطاع غزة 624".


وأوضحت أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 96.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 58 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 108 مرضى، بينهم 11 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وفا


 




 

 


 

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