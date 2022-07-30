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السبت، 30-07-2022 03:28 م

فيروس كورونا: الآثار الجانبية طويلة الأمد

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الوكيل الإخباري - يمكن أن يؤثر فيروس كورونا على الشخص بعدة طرق، من إتلاف الرئتين إلى تدمير خلايا القلب السليمة، بمجرد إصابتك بالفيروس، يصبح جسمك عرضة للعديد من الحالات الصحية المزمنة.

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في دراسة حديثة وفقا لموقع " healthsite"، حذر الخبراء من أنه سواء كانت الأعراض خفيفة أو شديدة، أو مصحوبة بأعراض أو بدون أعراض، قد يكون من الصعب إدارة الآثار اللاحقة لعدوى كورونا.

 

ما هي الأعراض التي يمكن أن تطاردك لسنوات؟
 
تُعرف Long-COVID بأنها حالة يعاني فيها الجسم من أعراض مرتبطة بـ كورونا حتى بعد الشفاء، يمكن أن تكون هذه الأعراض خفيفة أو شديدة، لكن المضاعفات الصحية حقيقية وتحتاج إلى اليقظة المناسبة، وفيما يلي بعض الأعراض التي يمكن أن تطاردك حتى بعد التعافى من كورونا:

تساقط الشعر
ضباب الدماغ

إعياء
طاقة منخفضة
ألم في الظهر
سعال
صعوبة في التنفس

 

 

 

لبنان 24

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