كندا تتخطى حاجز 635 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الوباء

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الكندية، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجز 635 ألف إصابة في البلاد منذ بداية الوباء.

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وقالت السلطات في بيان، إن كندا سجلت حتى اليوم الجمعة 635134 إصابة بكورونا، تعافى منها 538267 مريضا، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 16579 وفاة.



وأشار البيان إلى أن المقاطعات الكندية الأربع الكبرى أونتاريو وكيبيك وألبرتا وبريتيش كولومبيا، سجلت اليوم 7560 إصابة جديدة بكورونا، بينما من المقرر أن تبدأ مقاطعة كيبيك تطبيق الحظر الشامل للتجوال غدا السبت في كل أنحاء المقاطعة كجزء من قيود جديدة تهدف لإبطاء انتشار الفيروس.



--(بترا)

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