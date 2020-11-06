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الجمعة، 06-11-2020 12:01 م

كيفية إعادة حاسة الشم أثناء مرض كورونا

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الوكيل الاخباري - نصحت الطبيبة بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ ،
أعلنت أخصائية التغذية ريما مويسينكو أن فيتامين (أ) مع الدهون يمكن أن يساعد في استعادة حاسة الشم المفقودة بسبب فيروس كورونا.

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ونصحت بتناول اللحوم والدواجن والأسماك والكافيار والمكسرات والفواكه والخضروات البرتقالية مثل الكاكي والجزر واليقطين، قد يكون من المفيد أيضًا تتبيل وجباتك بزيت الزيتون وبذور الشيا، ووفقًا للطبيبة تساعد الدهون في تنشيط خصائص فيتامين أ.


وقالت: "على سبيل المثال، من الأفضل تناول الجزر كسلطة مع القشدة الحامضة. وباختصار، إذا أكلنا خضروات وفواكه برتقالية ودهون صحية، فيمكننا استعادة حاسة الشم بسرعة واستعادة الصحة بشكل أسهل".


يعد فقدان حاسة الشم أحد الأعراض الأولى والأكثر شيوعًا لـ COVID-19. حسب العلماء، يفقد 75-80٪ من المرضى القدرة على الشم. تستمر الأعراض عادة لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

 

سبوتنيك

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