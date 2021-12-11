السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

طبيب اردني يحذر من انهيار المنظومة الصحية في الاردن

لجنة الاوبئة : السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة

الحكومة : الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول

أبو علي: الضريبة تواصل التوسع في خدماتها الإلكترونية

الفحوصات الإيجابية 9.43 % في الاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عبيدات والزبن والحميمات والحياري

الوهادنة: الوضع الوبائي في المملكة غير مستقر والحالات النشطة بازدياد واضح

توصيات لدمج قضايا "الجندر" بالعملية التعليمية

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في المفرق

السبت، 11-12-2021 01:31 م

لبنان يسجل أول اصابتين بمتحور أوميكرون

istockphoto-1358130166-170667a


الوكيل الإخباري-أكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن رصد حالتي إصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، لافتة إلى وجودهما "في العزل المنزلي".

اضافة اعلان

 

وفي بيان له، أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن "الحالتين الايجابيتين اللتين خضعتا لفحص التسلسل الجيني (genomic sequencing)، مصابتان بالفعل بمتحور أوميكرون، وأن الحالتين موجودتين في العزل المنزلي وتظهران عوارض خفيفة، علما أنهما وافدتان من إفريقيا، وقد حصل الفحص الجيني لهما في الجامعة اللبنانية - الأميركية، بدعم من منظمة الصحة العالمية". 
 
ورأت الوزارة أن "وصول المتحور أوميكرون إلى لبنان كان مسألة وقت بعد انتشاره في غالبية دول العالم، ولكن ذلك يجب أن يشكل حافزا للجميع، المواطنين اللبنانيين والمقيمين، لعدم التهاون في الإجراءات الوقائية والاقبال بكثافة ومن دون أي تردد على ماراتون القاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستمر اليوم وغدا للمزيد من السلامة المجتمعية".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
غفعفغعفغ

تاسع دولة تطعم أطفال الخمس سنوات بلقاح كورونا

tjyjty

وفاة و133 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

istockphoto-1206717331-170667a

كوريا تسجل عددًا قياسيًا من وفيات كورونا اليومية

istockphoto-1355961111-170667a

رصد أول إصابة بمتحور أوميكرون في البحرين

barrier-tape-6855773_960_720

تراجع عدد الإصابات في بؤرة تفشي أوميكرون بجنوب إفريقيا

istockphoto-1309305383-170667a

30288 إصابة و1171 حالة وفاة بكورونا في روسيا

أخبار متعلقة
113651668_113614800_covidvaccine_981546_highres

تقرير خطير لنيويورك تايمز يكشف مفاجآت جديدة حول أوميكرون واللقاحات

f30104135

رئيس موديرنا : أستبعد أن تكون لقاحات كورونا فعالة ضد أوميكرون

التطعيم-ضد-فيروس-كورونا-في-اليابان-أرشيفية-780x470

اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون

فحص

خبراء صينيون: اعتماد أسلوب لاختبار الحمض النووي لمتحور أوميكرون

كورونااااا

الصحة العالمية: أوميكرون يمثل تهديدا خطيرا

ش

شركات الأدوية تكشف استعداداتها لمجابهة متحور أوميكرون