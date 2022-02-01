الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 01-02-2022 12:19 م

مركز فيكتور يعلن توريد لقاح إيبي فاك كورونا إلى الخارج

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الوكيل الاخباري- قال مصدر في مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات، إن المؤسسة المنتجة للقاح "إيبي فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا، وقعت عقدا مع شركات أجنبية لتوريد هذا اللقاح.

وذكر المصدر، أن العقد يتضمن توريد أكثر من 50 مليون جرعة من اللقاح الروسي إلى الخارج.

وأضاف المصدر للصحفيين: "تم في الوقت الراهن، توقيع عقود واتفاقيات بين منتجي إيبي فاك كورونا وبعض الشركات الأجنبية حول توريد اللقاح للخارج بحجم إجمالي يزيد عن 50 مليون جرعة".

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في وقت سابق، ذكر مركز "فيكتور" بأن لقاح"إيبي فاك كورونا"، متوفر في معظم مناطق روسيا ويستخدم بنشاط لتحصين السكان.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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