السبت 05-11-2022
الوكيل الاخباري

إصابتان بتدهور مركبة شحن على شارع الـ100

21 مليون دينار كلفة عطاء تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية

هام من الدفاع المدني حول تجهيز المدافئ لفصل الشتاء

وصول دفعة من اللاجئين السوريين في لبنان إلى الحدود

742 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال 10 أشهر

تصنيف جديد لجواز السفر الأردني... 94 عالمياً و11 عربياً

أنتونوف يعلق على الوضع حول السفارة الأمريكية في موسكو

إصابة شاب برضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه في بيت لحم

الإعداد لتوقيع مذكرة تعاون نووي بين روسيا والعراق

نقيب المجوهرات يكشف سبب الارتفاع الكبير على أسعار الذهب في الأردن

السبت، 05-11-2022 10:12 ص

نوع من لقاحات كورونا يشكل خطراً على عضلة القلب

2022114212439547OI


الوكيل الإخباري-أكّدت مراجعة شاملة للبحوث المنشورة عن تأثير لقاحات المرسال mRNA المضادة لكورونا، أن الشباب الأقل من 40 عاماً لديهم مخاطر مرتفعة قليلاً للإصابة بالتهاب عضلة القلب أو التهاب التامور بعد التطعيم، وأن الجرعة الثانية ترتبط بدرجة خطر أكبر من الأولى.

اضافة اعلان



وبحسب التقرير الذي نشره اليوم موقع "نيوز- ميديكال" قام الباحث تشينيو صن من مستشفى سانت جوزيف بشيكاغو وزملاؤه بتحليل تأثير لقاحات كورونا على عضلة القلب، وتبين أن نوعية لقاحات المرسال فقط هي التي ترتبط برد فعل ضار ونادر لدى البالغين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً.

ويعتبر لقاح فايزر ومودرنا ونوفافاكس من أشهر سلسلة اللقاحات المضادة لكورونا التي اعتمدت على تقنية المرسال mRNA. وقد تم تطوير حوالي 300 لقاح مضاد للفيروس حتى الآن.

والتهاب عضلة القلب أو التهاب التامور قد يصاحبه ألم في الصدر، أو حمّى، أو قصور القلب الاحتقاني، أو عدم انتظام ضربات القلب. ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

ويسبب التهاب التامور عموماً ألماً شديداً في الصدر خلف القفص الصدري. ويُعتقد أنه ناتج عن التهاب ذاتي ويرتبط بالاستجابة المناعية للعدوى الفيروسية.

وقال صن: "كطبيب، أوصي بشدة أن يحصل الأشخاص على لقاح مضاد لكوفيد- 19 ما لم تكن هناك موانع مطلقة مثل الحساسية المعروفة. ويجب تقييم الفوائد والأضرار بعناية لتحديد أفضل خيار للمرضى الذين هم في فئة المخاطر العالية".

ووفقاً للتقرير "تسببت المخاوف بشأن هذا التفاعل الضار النادر والخطير في حدوث ارتباك لعامة الناس ومقدمي الرعاية الصحية".

وتدعو المراجعات الأحدث لآثار لقاحات كورونا إلى "توفير استراتيجية تطعيم أكثر أماناً للمجموعات المعرضة لخطر أكبر. خاصة أن التطعيم هو أحد أهم التدابير المتوفرة حتى الآن لمكافحة الفيروس".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
لقاح فايزر

فايزر.. لقاح واحد لمكافحة كورونا والانفلونزا معا

_127464649_142d6a22-d2e5-4f05-a330-aefa87aa7515

بسبب كورونا .. اغلاق منطقة تضم أكبر مصنع لأجهزة الآيفون في الصين

6360dbe94236042be73e34c0

استجابة لبروتوكولات الإغلاق الصارمة .. زوار "ديزني" في الصين عالقون داخل المتنزه

42c7e7e4-e8b0-4b82-9601-04e78e7bd5a6_16x9_1200x676-800x549

فايزر ترفع تقديراتها لمبيعات لقاح كورونا

635f753a4c59b740804ccd3a

خبيرة تكشف خصائص متغير الفيروس التاجي المستجد "سيربيروس"

635a85914c59b7615c14ca5c

ابتكار طريقة "غير عادية" تساعد على اكتشاف فيروس SARS-CoV-2 في الهواء

أخبار متعلقة
1592670887143

المانيا تعلن إيقاف الفحوصات المجانية لكورونا

c45eeeca-7cd3-4a34-8354-21add0ff6f4d

متحورات أوميكرون.. السبب الأكبر للقلق

52322743_401

كوريا الجنوبية تسجل أقل من 30 ألف حالة كورونا

A_0ce88image_story

فايزر وبيونتيك تعلنان نتائج إيجابية لجرعة تعزيزية جديدة ضد كورونا

_114254110_b62b6c08-eb4f-4b0b-bba8-a8b0b1699809

دراسة: نصف مرضى كورونا لا يتعافون حتى بعد مرور 6 أشهر على الإصابة

2022101403836538R2

دراسة : 95 % من سكان ألمانيا لديهم مناعة أساسية ضد كورونا