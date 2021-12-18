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السبت، 18-12-2021 07:35 ص

نيويورك تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ تفشي الوباء

نيويورك12


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن ولاية نيويورك سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد.

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وذكرت قناة "cnbc" الأمريكية نقلا عن حاكمة نيويورك كاثى هوشول، أن الولاية سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بكورونا في يوم واحد منذ تفشى الوباء، حيث تجاوز عدد الإصابات الـ21000 حالة يوم الخميس.


ولفتت هوشول في بيان إلى أن "زيادة حالات الإصابة بكوفيد -19 في فصل الشتاء تذكير بأن الوباء لم ينته بعد ويجب علينا أن نحرص بشكل أكبر على الحفاظ على سلامتنا وسلامة الآخرين".


وفي السياق نفسه، أوضحت وزارة الصحة بالولاية، أن حوالي 8% من جميع اختبارات كوفيد كانت إيجابية، أي ما يعادل تقريبا ضعف المعدل المسجل قبل أيام.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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