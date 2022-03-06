وفيات كورونا في العالم تلامس 6 مليون وفاة

الوكيل الاخباري - أظهر آخر تعديل لإحصائيات كورونا على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، مساء اليوم الأحد، أن إجمالي عدد وفيات كورونا في العالم وصل إلى 5.997 مليون وفاة.

اضافة اعلان



وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس تجاوز 445.6 مليون إصابة، في حين أن لقاحات كورونا التي تم إعطاؤها في العالم حتى الآن بلغ أكثر من 10.58 مليار جرعة.

وبحسب البيانات التي أدرجتها الجامعة على موقعها الرسمي، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول من حيث عدد الإصابات، حيث بلغت 79.2 مليون إصابة، تليها الهند التي سجلت 42.9 مليون إصابة، فيما احتلت البرازيل المركز الثالث بأكثر من 29 مليون إصابة.



