الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

عجلون: مؤتمر مستشفى الإيمان يوصي بتعزيز حماية الكوادر الطبية

بحث تعزيز ثقافة الابداع والابتكار بالكرك

رئيس المجلس الأوروبي: الحرب الروسية الأوكرانية فتحت أعيننا

حوارية عن قرار مجلس الامن المتعلق بالشباب بإربد

كما كل عام.. سعوديون يروجون للسياحة في شمال المملكة ويلقبونها بـ"سويسرا العرب" - فيديو وصور

ندوة بالأردنية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

جونسون يتعهد بالعمل مع الشركاء لتعزيز دفاعات أوكرانيا

مأدبا : محاضرة بمناسبة ذكرى تعريب الجيش

محافظ الكرك يستقبل الرحال فجر أبو زايد

وفيات كورونا في العالم تلامس 6 مليون وفاة

الأحد، 06-03-2022 10:11 م

وفيات كورونا في العالم تلامس 6 مليون وفاة

Screenshot_13


الوكيل الاخباري - أظهر آخر تعديل لإحصائيات كورونا على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، مساء اليوم الأحد، أن إجمالي عدد وفيات كورونا في العالم وصل إلى 5.997 مليون وفاة.

اضافة اعلان

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس تجاوز 445.6 مليون إصابة، في حين أن لقاحات كورونا التي تم إعطاؤها في العالم حتى الآن بلغ أكثر من 10.58 مليار جرعة.

 

وبحسب البيانات التي أدرجتها الجامعة على موقعها الرسمي، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول من حيث عدد الإصابات، حيث بلغت 79.2 مليون إصابة، تليها الهند التي سجلت 42.9 مليون إصابة، فيما احتلت البرازيل المركز الثالث بأكثر من 29 مليون إصابة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
b1982b51-e6fd-4e31-8e34-576e0ab0336a

فلسطين: 4 وفيات و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا

6223425a4c59b70ab742e2c8

روسيا تشهد انخفاض مستوى مناعة القطيع ضد كورونا

6223e6cd42360455283bf87b

السعودية تلغي قيود التباعد بين المصلين في المسجد الحرام- فيديو

6223f8c742360473f60ecf82

مصر تسجل 10 وفيات و1113 إصابة جديدة بكورونا

وفاة كورونا

حرب أوكرانيا وفيروس كورونا.. تحذير من منظمة الصحة العالمية

wwww

السعودية ترفع الاجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا

أخبار متعلقة
image1024x768

غزة: تسجيل 5 وفيات و275 إصابة جديدة بكورونا

download (1)

باحثون صينيون يطورون لقاحا ضد كورونا قابلا للاستنشاق

khaligyoun45961

كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا تجاوز 266 ألف إصابة بكورونا

37dabb7542efa4501377694a6f6e02f2

بريطانيا تسجل 158 وفاة و47685 إصابة بكورونا

145-162843-britain-france-corona_700x400

بريطانيا تبدأ بتحفيف قيود كورونا الخاصة بالسفر اعتباراً من اليوم

61ff6fdc4c59b72d0876ac7a

طبيب يكشف النظام الغذائي الصحيح عند الإصابة بمتحور أوميكرون