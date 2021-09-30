الخميس 30-09-2021
الوكيل الاخباري

تعليمات جديدة للمنح والقروض في الجامعات

أسعار الإسمنت الأسود المكيس

وزير الصحة يفتتح المركز التدريبي لبرامج دعم الحياة

تدهور صهريج ماء على طلوع المصدار

السجن 20 عاما لأردني قتل شقيقته واخفى جثتها

استطلاع الوكيل :96% من المشاركين لم يحضروا فعاليات مهرجان جرش

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

إرادة ملكية بتعيين 30 قاضيا - اسماء

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وليبيا بعد 7 سنوات من التوقف

إرادات ملكية بـتعيين النسور والشوابكة وترفيع الحبش

الخميس، 30-09-2021 02:36 م

18 وفاة و1461 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

3d07e36e-cd52-4f6f-a3b4-7b63a55b8055


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 18 وفاة، و1461 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2212 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان


وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 12 حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، وست حالات في الضفة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 49، طوباس 13، قلقيلية 13، جنين 51، ضواحي القدس 17، أريحا والأغوار 22، نابلس 55، رام الله والبيرة 61، سلفيت 8، الخليل 32، بيت لحم 13، قطاع غزة 1127".


وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 136، طوباس 12، قلقيلية 86، جنين 78، ضواحي القدس 6، أريحا والأغوار 18، نابلس 110، رام الله والبيرة 120، سلفيت 25، الخليل 45، بيت لحم 7، قطاع غزة 1569".


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 76 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 194 مريضاً، بينهم 18 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,402,892 بينهم 752,412 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61559ce84236044a303086ab (1)

السعودية.. إعطاء أكثر من 42 مليون جرعة من لقاحات كورونا

61556a6d4c59b77c6f2a5adc

المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تحث الحوامل على تلقي لقاح كورونا

تونس

تونس: تراجع ملحوظ في مؤشرات كورونا

PRI_190902779

راقب لون شعرك.. تغير نادر للأشخاص المتعافين من 'كورونا'

61555bf54c59b77c762e82d9

ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا

820212892216517104976

انخفاض اصابات كورونا النشطة في المملكة

أخبار متعلقة
a2e12e21-c550-44be-9831-0f018db7dd29

12 وفاة و2083 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

فلسطين كورونا

فلسطين : 17 وفاة و1977 إصابة جديدة بكورونا

c0823be2-431a-43c5-8182-7e0cb3601fa9

14 وفاة و2699 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

download

11 وفاة و2483 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

5bbdbbd0-8d14-4406-a707-d9b8541d0920

17 وفاة و2742 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

5bbdbbd0-8d14-4406-a707-d9b8541d0920

14 وفاة و1585 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين