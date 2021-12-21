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الثلاثاء، 21-12-2021 11:49 ص

30 شخص مصاب بأوميكرون في روسيا

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الوكيل الإخباري-قال نائب وزير الصحة الروسي الصحة فيكتور فيسينكو، إن عدد المصابين بسلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا في روسيا، بلغ 30 شخصا وجميعهم في حالة مستقرة.

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وأضاف نائب الوزير الروسي، في حديث اليوم: "عدد المصابين حوالي 30 شخصا، ولا توجد حالات خطيرة بينهم".


 في وقت سابق، تم الإبلاغ عن حوالي 25 شخصا مصابا في روسيا، بهذا النوع من فيروس كورونا SARS-CoV-2.

 

تم اكتشاف متحور أوميكرون لأول مرة، في بوتسوانا وجنوب إفريقيا في منتصف نوفمبر.


وقالت منظمة الصحة العالمية في فترة سابقة، إن أوميكرون الذي رصد في عشرات الدول يشكل "خطرا عالميا كبيرا"، مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات، لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة.


وأوضحت المنظمة أنه ما زال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يكون أوميكرون أقل شراسة من المتحورات الأخرى.

 

روسيا اليوم

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