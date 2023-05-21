أخطاء تجعل عملية التمثيل الغذائي بطيئة لديكِ

الوكيل الاخباري - مع مرور الوقت، وتقدمنا في العمر، يصبح من الصعب علينا خسارة الوزن، ونصبح أسرع في اكتساب المزيد من الأرطال، وذلك بسبب التغيرات الهرمونية، وتغيرات نمط الحياة، التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي اللازمة، لذا يتوجب علينا أن نحافظ على هذه العملية بمستواها الطبيعي.



وفي حين أن تغيرات نمط الحياة تلعب دوراً في هذا الأمر، إلا أن هناك أخطاء شائعة يمكن أن ترتكبيها، وتؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديكِ. هنا، نرصد هذه الأخطاء من أجل أن تقومي بإصلاحها، وبالتالي الحفاظ على صحتك وعافيتك ولياقتك مع التقدم في العمر.



الطعام النباتي فقط:

إن تناول الأطعمة النباتية يعد أمراً ذا فوائد صحية عديدة، إلا أنه يؤثر سلباً على عملية التمثيل الغذائي لديكِ، إذ إنه في حال تخلصت من البروتين الحيواني، دون تحديد مصادر أخرى كافية له، فلن تحصلي على البروتين المعزز لتلك العملية. بالإضافة إلى أنه سيكون من السهل جداً الاستسلام لتناول الأطعمة الأخرى، مثل: الحبوب والمعكرونة، ما يعني الاعتماد على نظامٍ غذائيٍ عالي الكربوهيدرات، ما يبطئ عملية التمثيل الغذائي لديكِ.



ممارسة التمدد.. واليوغا بشكلٍ رئيسي:

بلا شك إن ممارسة اليوغا والتمدد لها دورٌ كبير في الحفاظ على رشاقتك ومفاصلك وعضلاتك، إلا أنه إذا أعطيتِ الأولوية لهذه الأشكال من النشاط البدني على تدريب القوة، فإنكِ بذلك تفقدين قدرة الجسم على التمثيل الغذائي بشكلٍ صحي، وبالتالي تفقدين القدرة على خسارة الوزن.



ووفقاً للخبراء، تفقد النساء ما يصل إلى 8% من أنسجة العضلات الهزيلة كل عقد بعد سن الثلاثين (وعادةً يستبدلنه بالدهون)، لذا عليهن ممارسة تمارين القوة لتقليل الدهون.



تفقد وسائل التواصل قبل النوم:

من المهم جداً إيقاف تشغيل جميع الأجهزة، التي تحتوي على الضوء الأزرق، إذ يساعد هذا على تحسين النوم، وتجنب زيادة الوزن، وعليه تخلصي من تفقد وسائل التواصل الاجتماعي قبل التوجه إلى السرير، واستعدي لأوقات النوم المريحة.



والسبب في أنه يجب الامتناع عن مشاهدة الشاشات قبل النوم، هو أن الضوء الأزرق يؤثر سلباً على جودة النوم، من خلال التدخل في إنتاج الميلاتونين، وتعطيل إيقاع الساعة البيولوجية، ما يؤدي إلى إبطاء معدل الأيض أثناء الراحة بنسبة 8%، حسب العديد من الدراسات.





السلطات وجبات رئيسية:

لا يمكن لأحد إنكار أهمية الحصول على الفواكه الطازجة، والخضروات الورقية، من أجل تعزيز صحتك العامة، إلا أنه إذا كنتِ تتناولين السلطات كوجبات رئيسية دون إضافة بروتين، مثل: الجبن أو البيض أو ملعقة من الفاصوليا، فأنتِ ترتكبين خطأ فادحاً، إذ إنكِ بذلك تخفضين البروتين اللازم لدعم أنسجة العضلات الخالية من الدهون، وهي المسؤولة بشكلٍ كبير عن التمثيل الغذائي.



مشروبات "التخلص من السموم":

ربما تسمعين أن هذا المشروب يساعد في إنقاص الوزن، لكنه قد يؤثر سلباً، حيث إن العديد من هذه المشروبات لا تقدم بروتيناً كافياً للمساعدة في بناء كتلة عضلاتك الخالية من الدهون، وهذا يعني أنكِ ستبدئين في استخدام الأنسجة العضلية للحصول على الطاقة، ويتراجع التمثيل الغذائي لديكِ.

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