أشياء يجب القيام بها قبل النوم لإنقاص وزنك

الوكيل الاخباري - في حين أن إنقاص الوزن وخسارة بعض الأرطال ليس بالأمر السهل، ويحتاج منا إلى الكثير من الإرادة في بعض الأحيان، كالقيام بالتمارين الرياضية، إلا أن فقدان الوزن الحقيقي قد يأتي من الأفعال البسيطة التي نقوم بها قبل النوم والحصول على نومٍ جيد، إذ وجد باحثو جامعة شيكاغو أن النوم دون المستوى يمكن أن يقود فقدان الدهون بنسبة تصل إلى 55٪.

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وهنا سنخبركِ ببعض العادات الصحية التي يمكنكِ القيام بها، لذا تابعي القراءة.









افهمي مدى أهمية النوم لفقدان الوزن



لتحويل النوم إلى وقت رئيسي لفقدان الوزن، عليكِ أن تدركي مدى أهمية النوم الجيد ليلاً لتحسين وتنظيم جميع وظائف الجسم بما في ذلك كيفية استخدام الطاقة الحرارية وتخزينها.



ومن المعروف أن هرمونات الجوع مثل اللبتين والجريلين تساعد في الأمر، إذ يساعد اللبتين على تنظيم مستويات الطاقة لديكِ والحفاظ على شهيتك منخفضة، بينما يحفز هرمون الجريلين الجوع وغالباً ما يؤدي إلى الحاجة إلى تناول الطعام، ولذا فإن الأشخاص الذين يحصلون على مزيدٍ من النوم قد قللوا من هرمون الجريلين وزيادة مستويات اللبتين، مما يساعد على التحكم في شهيتهم طوال اليوم.



ارتشفي كوباً من الشاي



استرخي مع كوب من شاي المريمية واحرقي دهون البطن أثناء القيام بذلك، إذ أنه شايٌ منزوع الكافيين بشكل طبيعي، وغنيٌ بمركب الفلافونويد الفريد والقوي المسمى Aspalathin، والتي تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يقلل من هرمونات التوتر التي تؤدي إلى الجوع وتخزين الدهون.



التزمي بساعات المطبخ الصارمة



إغلاق المطبخ مبكراً قد يساعدك على إنقاص المزيد من الوزن، حتى إذا كنتِ تأكلين الكثير من الطعام على مدار اليوم، إذ أن البقاء صائمة لفترةٍ أطول يساعد في فقدان الوزن.



تناولي بعض النعناع



يمكن لبعض الروائح أن تجعلكِ تجوعين، والبعض الآخر قد يثبط شهيتك، ومنها النعناع، إذا وجد المختصون أن الأشخاص الذين يشمون النعناع كل ساعتين يفقدون ما معدله 5 أرطال في الشهر، كما كان للموز والتفاح الأخضر والفانيليا تأثيرات مماثلة، ولذلك قومي بحرق شمعة صغيرة تحتوي بضع قطرات من زيت النعناع إلى وسادتك، وكوب صغير من شاي النعناع هو خيار آخر يستحق المحاولة.



قومي بإخفاء هاتفك



كلما زاد عدد الأجهزة الإلكترونية التي نستخدمها في غرفة النوم، تزداد نسبة السمنة التي نحصل عليها، خاصة بين الأطفال، حيث أن الوهج الليلي للتلفزيون أو الكمبيوتر لا يجعلنا نحصل على قسط كافٍ من الراحة وبالتالي نعاني من عاداتٍ سيئة.

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