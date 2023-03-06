حليب القمر الوردي.. هل يمنحك نوماً هانئاً؟

الوكيل الاخباري - الأرق ليس بالأمر الجيد وعدم الحصول على نومٍ جيدٍ أثناء الليل أمرٌ مزعجٌ للغاية، ولذلك يقوم الكثيرون بتجربة العديد من العلاجات على أمل أن تأتي بثمارها ويتمكنون من النوم بهدوء وأخذ قسطٍ من الراحة.

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ومؤخراً، ظهر اتجاهٌ جديد من أجل المساعدة على النوم، وهو ما يُعرف بحليب القمر الوردي، إذ يُقال إنه يحتوي على سر الحصول على نوم هانئ ليلاً بدون تعب.



وقد تتساءلين ماذا يعني حليب القمر الوردي ومن أين أتى هذا المصطلح، وهنا نجيبكِ بأنه تم استخدام حليب القمر العادي كعلاجٍ لآلاف السنين في الثقافات الآسيوية، في حين أن اللون الوردي لهذا الحليب يأتي من عصير الكرز الحامض، والذي أثبتت بعض الدراسات أنه مفيد في الحصول على نوم أفضل.



كما أنه ربما سمعتِ أن حليب القمر لونه ذهبي، وذلك بسبب إضافة الكركم إلى المشروب، أما حليب القمر الوردي يحتوي على بعض التغييرات الطفيفة التي تجعل المذاق مختلفاً كثيراً، وهي ما تجعله مفيداً للنوم.



ماذا يوجد في حليب القمر الوردي؟







تتكون الوصفة الأساسية لهذا الحليب، من حليب اللوز، وعصير الكرز اللاذع غير المحلى، والعسل أو شراب القيقب، وبتلات الورد المجففة، وإضافةٍ اختيارية لمسحوق أشواغاندا، وهو عشب يمكن إضافته ليعطيكِ دفعةً من الاسترخاء قبل النوم، رغم أنه ليس ضرورياً.



ومن أجل صنع حليب القمر، اضبطي الموقد على نار منخفضة، وقومي بتدفئة 6 أونصات من حليب اللوز و 4 أونصات من عصير الكرز إلى حوالي 140 درجة، لمدةٍ بين خمس إلى 10 دقائق.



وبمجرد أن يسخن المزيج، أخرجيه من الموقد، وأضيفي ملعقة كبيرة من العسل أو شراب القيقب حسب ما تفضلين، ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق أشواغاندا، إذا رغبتِ في ذلك.



وفي حال كنتِ ترغبين في الحصول على قوامٍ رغوي، ضعي الخليط في الخلاط واخلطيه على نار عالية لبضع ثوان، ومن ثم رشي بتلات الورد في الأعلى، واستمتعي.



فوائد حليب القمر الوردي



يعد الكرز أحد الأطعمة القليلة التي تحتوي بشكل طبيعي على هرمون الميلاتونين، الذي يساعد على النوم، ويجعلك تشعري بالهدوء، ويساعد على تقليل الالتهاب في الجسم عند تناوله بكميات كبيرة، كما يوفر أيضاً مادة التربتوفان، وهو حمض أميني أساسي يساعدك على النوم.



وكذلك، تعتبر بتلات الورد في الغالب لمسة نهائية للأغراض الجمالية، حيث أنها تحتوي على مضادات الأكسدة الصحية.



وفي هذه الأثناء، يسهل هضم حليب اللوز بالنسبة لمعظمنا مقارنة بمنتجات الألبان التقليدية، لذا فهو يضمن لك عدم الاستيقاظ في منتصف الليل بسبب آلام في المعدة.

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