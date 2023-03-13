العمل من المنزل.. قواعد جديدة لتحقيق التوازن بين حياتك المهنية والشخصية

الوكيل الاخباري - بعدما أصبح العمل من المنزل أمراً طبيعياً بالنسبة للكثيرين، زادت تحديات إيجاد التوازن بين العمل والحياة الشخصية وصعوبة التفاعل الاجتماعي عن قبل.

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ومن أجل الحفاظ على الحدود بين حياتنا الشخصية والمنزلية والحياة العملية، بات العمل من المنزل يتطلب وضع مجموعة جديدة من القواعد ليوم العمل. ثمة تقنيات للبقاء متحمسة ومركزة خلال يوم العمل من المنزل كما لو كنتِ في المكتب، عليكِ التعرف إليها، لأنها تساعدكِ على تحقيق التوازن بين حياتكِ المهنية والشخصية.



كيفية تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية







1. بداية اليوم بشكل صحيح

عندما تعملين من المنزل، قد يشكل اجتماعكِ في الساعة الـ 9 صباحاً عذراً رائعاً للنوم حتى الساعة 8:55 صباحاً، لكن بدء يومك باجتماع عمل يؤثر في عملية الفصل بين العمل وحياتك الشخصية، وبدلاً من ذلك، قد يكون من المفيد الاستيقاظ مع ما يكفي من الوقت لإتمام طقوسك الصباحية المعتادة والحلوة، مثل قراءة كتاب جديد وارتشاف فنجان من القهوة أو طهي وجبة الإفطار المفضلة لديكِ



قد يكون مفيداً لكِ أن تبدئي يومك بجلسة يوغا صباحية، أو أن تخصصي وقتاً للاستماع إلى الموسيقى لأنها تساعد على التخلص من الهموم والحصول على بداية جديدة ونشطة.



2. خططي للأعمال المنزلية في يومك

من الجيد أن تتذكري أن البيئة الفوضوية، أكان في المنزل أو المكتب، قد يكون لها تأثير في مستويات الإنتاجية والقلق على مدار الأسبوع، مثلاً ممكن أن يؤدي المكتب المزدحم إلى دفعك للمماطلة، أو أن تكدس الملاحظات تصعب عليك بدء يومك بشكل سلس وهادئ ومن دون توتر.



لذلك، ينبغي تخصيص وقت للأعمال المنزلية على مدار يومكِ في حال كنت تعملين من المنزل، تماماً مثل التخطيط لمهام عملكِ، حتى تتمكني من الموازنة بين حياتكِ المهنية والشخصية، وتجنب الانحرافات أو المهام التي لا تنتهي في العمل.





3. فترات الراحة

من أهم الامتيازات التي تزيد من إنتاجية العمل، هي الحصول على فترات راحة قصيرة خلال اليوم، لأن ساعات العمل الطويلة أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بكِ، تؤدي إلى إثقالك بالمهام والشعور بالإحباط بعد فترة من الوقت، لذا عليكِ الحصول على دقائق من الراحة بعيداً عن الجهاز ومهام العمل، حتى تعودي بإنتاجية أعلى.



4. خططي لساعات ما بعد العمل للمساعدة

في حالة كانت مساحة المعيشة ومساحة العمل الخاصة بك هي نفس المكان، فقد تشعرين أنه من الصعب الابتعاد حقاً عن العمل في نهاية اليوم، حتى لو أغلقت الكمبيوتر المحمول. لذا عليكِ وضع خطط لساعات ما بعد العمل والالتزام بها، مثل أخذ مشروب مع صديق في الخارج، أو حضور فصل لتمرين رياضي، حتى تتمكنين من الفصل بين العمل وحياتكِ الشخصية.

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