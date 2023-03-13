الإثنين 13-03-2023
الوكيل الاخباري

بيان نيابي حول إيقاف الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء

هل تتأثر البنوك من تأجيل أقساط القروض؟ .. خبير يجيب

الجزائر تعرض في موسكو منتجاتها الزراعية والغذائية

السعودية تستحوذ على نصيب الأسد من الذهب المصري

الخدمات العامة تطالب بإرجاع نسبة بدل الخدمة إلى القطاع السياحي

ارتفاع الدخل السياحي 122.7% خلال اول شهرين من العام الحالي

الضريبة: جوائز السحب الثاني لتطبيق "فواتيري" نهاية الشهر الحالي

رفع تعليق استيراد الأبقار والعجول الحية ولحومها من البرازيل

كشف تفاصيل احتيال موظف حكومي على مواطن بـ18 ألف دينار

تصريح جديد من جمعية البنوك حول تأجيل أقساط القروض

الإثنين، 13-03-2023 03:52 م

العمل من المنزل.. قواعد جديدة لتحقيق التوازن بين حياتك المهنية والشخصية

29f9c7cd-67ff-4785-b1d9-8bab33f7f75f


الوكيل الاخباري - بعدما أصبح العمل من المنزل أمراً طبيعياً بالنسبة للكثيرين، زادت تحديات إيجاد التوازن بين العمل والحياة الشخصية وصعوبة التفاعل الاجتماعي عن قبل.

اضافة اعلان


ومن أجل الحفاظ على الحدود بين حياتنا الشخصية والمنزلية والحياة العملية، بات العمل من المنزل يتطلب وضع مجموعة جديدة من القواعد ليوم العمل. ثمة تقنيات للبقاء متحمسة ومركزة خلال يوم العمل من المنزل كما لو كنتِ في المكتب، عليكِ التعرف إليها، لأنها تساعدكِ على تحقيق التوازن بين حياتكِ المهنية والشخصية.

كيفية تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية

 

 



1. بداية اليوم بشكل صحيح
عندما تعملين من المنزل، قد يشكل اجتماعكِ في الساعة الـ 9 صباحاً عذراً رائعاً للنوم حتى الساعة 8:55 صباحاً، لكن بدء يومك باجتماع عمل يؤثر في عملية الفصل بين العمل وحياتك الشخصية، وبدلاً من ذلك، قد يكون من المفيد الاستيقاظ مع ما يكفي من الوقت لإتمام طقوسك الصباحية المعتادة والحلوة، مثل قراءة كتاب جديد وارتشاف فنجان من القهوة أو طهي وجبة الإفطار المفضلة لديكِ


قد يكون مفيداً لكِ أن تبدئي يومك بجلسة يوغا صباحية، أو أن تخصصي وقتاً للاستماع إلى الموسيقى لأنها تساعد على التخلص من الهموم والحصول على بداية جديدة ونشطة.

2. خططي للأعمال المنزلية في يومك
من الجيد أن تتذكري أن البيئة الفوضوية، أكان في المنزل أو المكتب، قد يكون لها تأثير في مستويات الإنتاجية والقلق على مدار الأسبوع، مثلاً ممكن أن يؤدي المكتب المزدحم إلى دفعك للمماطلة، أو أن تكدس الملاحظات تصعب عليك بدء يومك بشكل سلس وهادئ ومن دون توتر. 


لذلك، ينبغي تخصيص وقت للأعمال المنزلية على مدار يومكِ في حال كنت تعملين من المنزل، تماماً مثل التخطيط لمهام عملكِ، حتى تتمكني من الموازنة بين حياتكِ المهنية والشخصية، وتجنب الانحرافات أو المهام التي لا تنتهي في العمل.


3. فترات الراحة
من أهم الامتيازات التي تزيد من إنتاجية العمل، هي الحصول على فترات راحة قصيرة خلال اليوم، لأن ساعات العمل الطويلة أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بكِ، تؤدي إلى إثقالك بالمهام والشعور بالإحباط بعد فترة من الوقت، لذا عليكِ الحصول على دقائق من الراحة بعيداً عن الجهاز ومهام العمل، حتى تعودي بإنتاجية أعلى.

4. خططي لساعات ما بعد العمل للمساعدة
في حالة كانت مساحة المعيشة ومساحة العمل الخاصة بك هي نفس المكان، فقد تشعرين أنه من الصعب الابتعاد حقاً عن العمل في نهاية اليوم، حتى لو أغلقت الكمبيوتر المحمول. لذا عليكِ وضع خطط لساعات ما بعد العمل والالتزام بها، مثل أخذ مشروب مع صديق في الخارج، أو حضور فصل لتمرين رياضي، حتى تتمكنين من الفصل بين العمل وحياتكِ الشخصية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
166a948f-84d3-4dc9-a293-2c3580a6654b

3 فوائد لشرب ماء الكلوروفيل لبشرتك.... تعرفي عليها

بابلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الكتان؟

bbc85564-75aa-45dc-a7a0-17680021fd89

القيلولة ظهراً تمدك بالنشاط.. نصائح مفيدة لتنعمي بها

5177dfc7-81f1-4bc7-ae6a-fa560654a7d1-1612129400

شرب الماء في المقدمة.. أهم العناصر الغذائية لبشرة نضرة

672040d6-03ff-48ee-9ec7-1852a5f494a5

أطعمة تجنبي تناولها قبل أي مناسبة.. لتظهري بأبهى حلتك

aa583b11-ce81-439c-b93d-876ec8202994

هل يمكن لمعجون الأسنان البنفسجي أن يجعل ابتسامتك أكثر بياضاً؟

أخبار متعلقة
موووظفف

أعراض تخبركِ بأنكِ بحاجة إلى استراحة

منطقة-الراحة-comfort-zone-scaled

أساليب مبسطة لزيادة التركيز في العمل

Capture

حركات تساعدكِ على التوقف عن النعاس في العمل