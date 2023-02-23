خطوات ضرورية للحفاظ على ترطيب البشرة خلال رمضان

الوكيل الاخباري - دائماً ما تُعتبر العناية بالبشرة أولوية من أولويات المرأة العربية. ولذلك، نلاحظ أنّ كيفية القيام بهذه العناية تتغيّر أو تتطوّر باستمرار، لأنّ المرأة تحاول تكييف كل المنتجات الجديدة والحيل الجديدة مع احتياجاتها ومتطلباتها.



ففي الماضي على سبيل المثال، كنّا نكتفي بالكريم المرطّب ونطبّقه في الصباح والمساء بعد غسل البشرة ومن ثم نضع كريم العيون. أمّا في السنوات الأخيرة ومع مرور الوقت، فازداد الوعي بشأن أهمية اتّباع روتين كامل متكامل لتعزيز صحة البشرة، وقد باتت المنتجات الضرورية للبشرة تضمّ الغسول والتونر والسيروم والكريم المرطّب وكريم العيون وكريم الحماية في الشمس في الصباح، هذا بالإضافة طبعاً إلى مجموعة العلاجات الدورية التي نلجأ إليها من وقت إلى آخر كالماسكات على سبيل المثال.



ومن المهمّ أن يتكيّف روتين العناية بالبشرة مع الروتين الحياتي. فتماماً كما لا تهملين حماية البشرة من الشمس لأنّك تعيشين في منطقة حارة، عليك أن تضمني خلال الشهر الفضيل ترطيب بشرتك بشكل كبير لحمايتها من الجفاف الناتج عن الصوم والانقطاع عن الأكل والشرب لساعات طويلة.



ولذلك، نقدّم لك أبرز الخطوات البسيطة التي عليك اتّباعها لتحافظي على بشرة مرطّبة جيداً خلال رمضان 2023:



اضافة اعلان







حين تكون البشرة جافة، تبدو شاحبة وباهتة وتفقد رونقها. لذلك، عزّزي ترطيبها من خلال شرب الماء في ساعات المساء وأكثري قدر الإمكان من كمية السوائل التي تدخل جسمك لتستطيعي التعويض عن ساعات الصيام.

أدخلي إلى جلسات الإفطار والسحور الكثير من الخضار والفاكهة بخاصة الغنية بالماء، كما وحاولي تناول الشوربات وشرب أنواع السوائل الأخرى كالشاي مثلاً وعصائر الفواكه وغيرها.



احرصي على ترطيب بشرتك بكريم ذي تركيبة مكثّفة مرّتين يومياً، أي صباحاً ومساءً.



لو رغبت في وضع المكياج، رطّبي بشرتك قبل البدء بوضع أي مستحضر وحاولي أن تجهّزي بشرتك ببرايمر مرطّب أيضاً.



حاولي عدم وضع طبقات كثيفة من المكياج، بخاصّة مكياج الوجه. في المقابل، جرّبي استعمال كريمات الأساس الخفيفة أو الكريمات المرطّبة الملوّنة التي تعزّز ترطيب بشرتك وتخفي الشوائب بنعومة في آن واحد.



طبّقي ماسك مرطّب مرّتين كل أسبوع، ويمكنك الحصول عليه من أي من العلامات التجارية المفضّلة بالنسبة إليك أو حتّى تحضيره في المنزل من المكوّنات الطبيعية التي تمتلكينها.



لا تهملي ترطيب شفتيك، لأنّ التشقّق عليها يسيء إلى إطلالتهما ويزعجك للغاية.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة