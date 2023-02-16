صيحة ريتينول ساندويتش قد تكون الخيار الأمثل لكِ، في هذه الحالات...

الوكيل الاخباري - من فوائد تيك توك التي يمكننا شكره عليها، نذكر التقنيات والحيل الكثيرة، تحديداً تلك التي تفيد بشرتنا وتساعدنا على تجنّب بعض العواقب من مستحضرات نستخدمها، مثل تقنية ريتيونول ساندوتش التي تساهم في تخفيف آثار الريتينول الجانبيّة المحتملة على الوجه. وأنتِ، هل سمعتِ أيضاً بها؟ في جميع الأحوال، سنخبرك عنها بالتفاصيل، كما وسألنا طبيبة جلد وحصلنا على الأجوبة لبعض الأسئلة التي قد تخطر في ذهنك، فتابعي القراءة.

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ما هي صيحة ريتينول ساندويتش؟





قبل كل! شيء، الريتينول هو عبارة عن الفيتامين أ وهو نوع من مضادات الأكسدة قوية المفعول، ويعتبر من بين المكوّنات الأساسية التي تدخل ضمن تركيبة منتجات العناية بالبشرة. يأتي إمّا على شكل سيروم، أو جل، أو كريم، أو مطرّي، ويعتبر العديد من الخبراء أنّ إدراج الريتينول إلى روتينات العناية بالبشرة أمر أساسيِ لها، بسبب فوائده الكثيرة، إذ بحسب د.يسرا السعدي، يعمل الريتينول على تجديد خلايا البشرة ويساعد في التخفيف من المسام وتخفيف التجاعيد السطحية.



في حين أنّ الريتينول مفيد جداً للبشرة، لكن لا يمكننا غضّ النظر عن آثاره الجانبية في حال استخدِم بطريقة غير صحيحة. من هنا، ولتفادي كلّ ما ذكرناه من أضرار للريتينول، بدأ روّاد تيك توك باستخدام الكريم المرطّب للحدّ منها قدر المستطاع، خصوصاً إن كنتِ قد بدأتِ باستعمال الريتينول حديثاً أو إن كانت بشرتكِ حساسةً ولكنكِ ترغبين باستخدام الريتينول على أيّ حال، ودعم الخبراء هذه الصيحة بدورهم. كيف تطبّقينها؟ إليكِ الطريقة:



أوّل خطوة عليكِ اتّباعها هي وضع كريم مرطّب البشرة، الذي يلعب دور الحاجز بين البشرة والريتينول لكي يحارب التهيّج الذي قد يحصل بسبب تطبيق الريتينول، كما وتساعد هذه الخطوة على امتصاص البشرة للكريم المرطّب بدايةً، ما يحدّ من كمية الريتينول التي ستمتصّها البشرة، وبالتالي يخفّف من آثاره الجانبية المحتملة.



ثاني خطوة هي وضع الريتينول على الوجه لكن بكمية لا تتخطّى حجم حبة البازيلاء.



ثالث خطوة هي وضع كريم مرطّب البشرة مرّة أخرى كطبقة ثالثة وأخيرة، وهذا لكي يعزّز الترطيب ويثبّته، كما ويساعد الجلد على تجنّب التهيّج والاحمرار والتشقق، ويخفّف من قوّة حموضة الريتينول.